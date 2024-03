Perú comienza la 'era Fossati' con un partido inédito frente a Nicaragua

Nicaragua, por su parte, llegó a Lima durante la noche de este miércoles para preparar su debut absoluto frente Perú con el buen antecedente de no haber sido derrotado en sus seis últimos partidos

Equipo de Periodistas

Marzo 21, 2024 08:38 AM

La selección de fútbol de Perú comenzará este viernes el ciclo dirigido por el uruguayo Jorge Fossati con un partido amistoso ante Nicaragua, rival al que se enfrentará por primera vez en su historia con el objetivo de probar el cambio en su esquema táctico que plantea el director técnico.



Fossati asumió el cargo en enero pasado en reemplazo del nacional Juan Reynoso, quien fue destituido por la Federación Peruana de Fútbol (FPF) tras los malos resultados que han dejado a la Bicolor en el fondo de la tabla de clasificación para el Mundial del 2026, con solo dos puntos en seis partidos.



Para este primer reto, y el choque que también disputará el martes próximo en Lima contra República Dominicana, el seleccionador ha convocado a un equipo liderado por los experimentados delanteros Paolo Guerrero y Gianluca Lapadula.



En la lista también figuran el peruano-danés Oliver Sonne, el zaguero Luis Advíncula y las jóvenes figuras en ofensiva Piero Quispe, Jesús Castillo, Joao Grimaldo, Franco Zanelatto, Bryan Reyna y José Rivera.

Fossati ha confirmado que bajo su conducción Perú pasará a jugar con un esquema táctico de 3-5-2, el mismo que usó el año pasado con éxito en el Universitario de Deportes, equipo que ganó el título nacional peruano tras casi una década.



"Eso vamos a plantear de entrada, como posibilidad de distribución de los jugadores dentro de cancha. Para nosotros lo esencial es la idea general con distintos sistemas. Si me dan a elegir, es el sistema que me gusta más", remarcó.



Al referirse a las selecciones de Nicaragua y República Dominicana, con la que también jugará la semana próxima, señaló que las escogió para estos primeros amistosos porque "son rivales que son parecidos en características" a los que la Bicolor enfrentará en la próxima Copa América y el reinicio de las eliminatorias sudamericanas.



"Respeto mucho a los dos próximos rivales de la selección", sostuvo.



En medio de un ambiente revitalizado en la selección nacional tras el reinicio de los entrenamientos está semana, Guerrero afirmó que los jugadores tienen "que cambiar el chip" para empezar a recuperar posiciones en las eliminatorias.



"Se vienen partidos importantes y tenemos que ser conscientes de que solo con trabajo revertiremos esta situación, y con la seriedad del caso. Veo a todos mis compañeros muy convencidos de este nuevo proceso", enfatizó el delantero.



Nicaragua, por su parte, llegó a Lima durante la noche de este miércoles para preparar su debut absoluto frente Perú con el buen antecedente de no haber sido derrotado en sus seis últimos partidos, cinco de los cuales ganó.



Su seleccionador, el chileno Marco Antonio Figueroa, aseguró que su equipo buscará el mejor "rendimiento en la parte mental y futbolística" con la intención de llegar "de la mejor forma posible a un partido como el de Perú, para estar a la altura".



"Vamos a salir a jugar, vamos a salir a presionar, vamos a hacerle un buen partido a Perú. Nos vamos a exigir hasta donde podamos, con las condiciones que tenemos nosotros y trataremos de ganar el partido", anunció.



El partido entre incas y pinoleros se jugará desde las 20.30 horas de este viernes (01.30 GMT del sábado), en el estadio 'Alejandro Villanueva', del distrito limeño de La Victoria. EFE