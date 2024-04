Según la lectura del ex embajador, el régimen que parece cada vez más aislado, cultiva relaciones con países lejanos, sin autoridad moral en temas de democracia y derechos humanos

Equipo de Periodistas

Abril 30, 2024 07:05 AM

El periodista y ex embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americano (OEA), Arturo McFields, se refirió a los resultados de los últimos movimientos internacionales de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Ortega, cerró recientemente la embajada de Nicaragua en Corea del Sur, argumentando que el costo de mantener operando una sede en ese país era alto. Pero, el dictador, no escatima gastos para abrir embajada en Corea del Norte, ni en el continente africano.

El periodista recordó que Sudáfrica fue presidente de los BRICS, una alianza económica, política y social, fundada en el 2009, que es integrada por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. El nombre del bloque responde a las primeras letras de cada país miembro.

“Acercarse a Sudáfrica es estratégico, para conseguir algún apoyo económico, algún respaldo político-ideológico, entonces en el caso muy particular de Sudáfrica es el alineamiento con un país clave dentro de los BRICS”, opinó McFields.

Danilo Javier Chang Cash, recibió el plácet como embajador de Nicaragua en Sudáfrica y otros han sido nombrados en el continente africano fijos y concurrentes. Para McFields el régimen está en una fase de "africanización" de las relaciones internacionales.

“Desde el año 2022 ha comenzado una africanización de las relaciones internacionales. En lugar de priorizar embajadas en Alemania, Corea del Sur, España, que son países prósperos y que siempre nos han ayudado a los nicaragüenses, se está priorizando el tener embajadas en Burkina Faso, en Etiopía, en Sudáfrica y en muchos países de África, con serios problemas de democracia. Algunos de ellos son considerados ya Estados fallidos”, señaló el analista.

Advirtió que Daniel Ortega, al seguir los pasos de África, también lo llevará a ceder la soberanía de importantes recursos naturales y terminales portuarias, que son del interés de China.

“A China le interesan los puertos y aeropuertos y África ha cedido prácticamente su soberanía en materia de puertos, aeropuertos y recursos estratégicos como diamantes, litio, uranio y África los ha cedido en bandeja de plata”, apunta McFields.

Añade que Nicaragua al africanizar sus relaciones, seguirá los pasos de África y cederá la soberanía a China.

“El oro, los puertos y los aeropuertos son de alto interés para China, es parte de un nuevo modelo. Ya no hay tanto interés en tener relaciones con países prósperos de Europa, que piden cuentas en materia democrática, sino tener relaciones con países como China, Rusia, África, que no piden cuentas en materia de Derechos Humanos, porque ellos mismos tienen serios problemas en esta área”, indicó el exembajador.

Arturo Mcfields asegura que Ortega le hizo desplantes a Corea del Norte en el pasado con quien ahora fortalece relaciones y cierra embajada en Corea del Sur, sin romper relaciones por el momento, aunque no se descarta que las suspenda en el futuro.

“Son movimientos estratégicos y el régimen lo va haciendo poco a poco para no quedarse sin Beatriz y sin retrato. Quiere tener a ambos mientras se pueda, pero es inminente romper relaciones con Corea del Sur. Ese es el camino por donde vamos”, opinó McFields.

ALBA Y CELAC en declive

Respecto a la última reunión de los dictadores de la región en Venezuela, bajo la plataforma del ALBA, McFields, considera que "La Alternativa Bolivariana para América Latina y el Caribe (ALBA)" y la "Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños- CELAC", son dos espacios en debacle.

“Tanto el Alba como la Celac están en picada. Andrés Manuel López Obrador convocó a una reunión virtual de la Celac y de 33 países que lo conforman solo llegaron nueve presidentes y eso que fue virtual. Entonces está decayendo. Luego tenés la reunión del Alba, en la que solo llegan la mitad de presidentes, otros mandaron cancilleres y al final del día, el pleito que hay entre los países del Caribe con Venezuela y la relación tensa que existe entre los países del Caribe con Ortega”, apuntó el exfuncionario.

Acuerdo Nicaragua Rusia no frena sanciones

Respecto a la firma de una declaración conjunta entre Rusia y Nicaragua el pasado 22 de abril, para contrarrestar los efectos de las sanciones impuestas por Estados Unidos, McFields. cree que es parte de un alineamiento del régimen con Rusia contra Israel.

“Tiene un carácter simbólico con el que quieren darle a entender a la población y a sus seguidores de que no están solos y que están protegidos por una superpotencia como lo es la Federación Rusa, pero ese paraguas no detiene la lluvia de sanciones. No tiene la capacidad ni los recursos. Entonces creo que es un juego de sombras”, comentó.

“Hay un alineamiento muy particular con lo que están haciendo ciertos regímenes autoritarios y es apuntar los cañones en contra del pueblo de Israel, importante es recordar que Israel no comenzó el conflicto, Israel se está defendiendo”, opinó McFields.