El Real Madrid cumple en Mallorca antes de recibir al City 0-1

Equipo de Periodistas

Abril 13, 2024 02:13 PM

El Real Madrid, todavía con la resaca de laLiga de Campeones, no perdonó en Son Moix y le bastaron una gransegunda parte y el acierto del francés Aurélien Tchouaméni para tumbar (1-0) a un Mallorca todavía dolido con los penaltis que le arruinaron el sueño de conquistar su segunda Copa del Rey ante el Athletic en laCartuja de Sevilla.



Son Moix enfrentó al líder de la Liga con el finalista del torneocopero. Ganó el Real Madrid, pero el Mallorca tuvo sus opciones hasta el final. La última de ellas, un remate de Muriqi en una pelota dividida que el ucraniano Andry Lunin, una de las grandes figuras de su equipo en la isla, despejó al córner.



El Mallorca fue el de siempre. En el arranque del choque no se lenotó la tremenda frustración de haber caído en los penaltis en lafinal de la Copa del Rey. Además, para olvidar las penas contó con elaliento incansable de su público, que llenó las gradas.



Con su fútbol rocoso, muy físico y de presión alta, buscando la altura de Muriqi con balones aéreos, demostró que es un rival complicado para los equipos que lo visitan. En Palma empataron el Barça y el Athletic, y el Girona cayó en la Copa del Rey.

El equipo de Ancelotti intentó por todos los medios volcar el choquede su lado en la primera parte. Con Modric moviendo los hilos en elcentro del campo, Bellighman y Brahim abriendo huecos en la pobladadefensa local, logró contener el ímpetu de los bermellones.



El ritmo del choque fue lento en el arranque con los dos equiposexagerando las precauciones para no cometer errores. El primero enintentar romper la lenta cadencia de las acciones fue Brahim con unlargo eslalon de varios metros interrumpido por la defensa local en laentrada del área.



Los primeros 45 minutos solo registraron dos ocasiones de gol, la más clara, el balón que Belligham estrelló en el larguero con Rajkovictotalmente superado (min. 32). Poco antes, Antonio Raillo (min. 30) había cabeceado a la salida de un córner, pero Lunin respondió con agilidad para impedir el gol de los bermellones.



Carlo Ancelotti apeló a las rotaciones y dio descanso a jugadoresclave en su esquema, Dani Carvajal, Eduardo Camavinga, Toni Kroos,Vinícius Junior y Rodrygo Goes, para afrontar el partido en Palma. Enla segunda parte tuvieron minutos Carvajal, Vinícius, Camavinga ytambién el brasileño Éder Militao.



El desafío de eliminar al Manchester City pesó más en el ánimo del técnico italiano al decidir la alineación. Reservó a jugadores clave, aún a costa de poner en peligro tres puntos que podían decidir la Liga antes del clásico de la próxima jornada frente al Barcelona. A Ancelotti le salió cara.



Las novedades en el once madridista fueron Lucas Vázquez, NachoFernández, Luka Modric, Brahim Díaz y Joselu Mato. El centralbrasileño Éder Militao esperó su turno en el banquillo y el francésAurélien Tchouaméni, sancionado en la Liga de Campeones, adelantó suposición al centro del campo.



Javier Aguirre optó por la prudencia ante el líder del campeonato.Dibujó un 5-4-1 con Vedat Muriqi como único delantero en punta. Elcanadiense Cyle Larin, que le acompañó en los últimos encuentros de laCopa del Rey, se sentó en el banquillo junto al mallorquín AbdónPrats.



El gol de Tchouaméni abrió la lata en Son Moix nada más comenzar lasegunda parte. El disparo del francés se transformó en una parábolaimposible para Rajkovic tras impactar en Morlanes y Sánchez en elintento de repeler el remate.



El Mallorca nunca había estado por debajo del marcador en todas laseliminatorias de la Copa del Rey. En los dos últimos partidos deLaLiga en casa ante Granada y Girona, además, mantuvo su porteríaimbatida.



La ventaja madridista obligó a los bermellones a estirar sus líneas,circunstancia que coincidió con las primeras sustituciones en ambosequipos. Abdón Prats, Sergi Darder y Omar Mascarell entraron en elMallorca; Vinícius y Camavinga lo hicieron en el Real Madrid.



Las ocasiones se fueron sucediendo en ambas porterías en el tramofinal. Nastasic salvó bajo los palos un disparo a bocajarro deValverde tras una jugada de Vinícius y Lunin volvió a lucirse pocodespués al desviar al corner un gran remate de Sergi Darder.



Al final, con Muriqi rozando el empate, el Madrid pudo celebrar trespuntos muy importantes que dejan al Mallorca en el alambre y sinpoder despegarse del todo de la zona de descenso.



- Ficha técnica:



0 - Mallorca: Rajkovic; Maffeo (Radonjic, min. 78), Gio González,Raíllo, Nastasic, Lato; Morlanes (Mascarell, min. 58), Samú Costa(Sergi Darder, min.58); Antonio Sánchez (Abdón Prats, min. 58), DaniRodríguez (Cyle Larin. min. 86); Muriqi.



1 - Real Madrid: Lunin; Lucas Vázquez (Militao, min. 88), Rüdiger, Nacho Fernández, Mendy; Tchouaméni, Modric (Carvajal, min. 85), FedeValverde, Bellingham (Camavinga, min. 63); Brahim (Vinícius, min, 63)y Joselu.



Gol: 0-1, min.47: Tchouaméni.



Árbitro: José María Sánchez Martínez (Comité Murciano). Amonestó aRaillo (min. 15), Muriqi (min. 81) y Lunin (min. 84).



Incidencias: Partido correspondiente a la trigésima primera jornada de LaLiga disputado en el estadio Son Moix ante 23.244 espectadores, lamejor entrada de la temporada. El Mallorca, subcampeón de la Copa delRey, tuvo un gran recibimiento a su llegada al estadio. Las peñasrepartieron 5.000 caretas del delantero mallorquín Abdón Prats comohomenaje a uno de los ídolos de la afición. Patricio Candia Lagomarsino