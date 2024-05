Macron vuelve a apelar al Real Madrid para que libere a Mbappé para los JJ.OO. de París

Equipo de Periodistas

Emmanuel Macron insistió este sábado en que espera que el Real Madrid, considerado el destino más probable para Kylian Mbappé, permita que el jugador dispute los Juegos Olímpicos de París.



"Cuento con el Real Madrid para liberar a Kylian para los Juegos Olímpicos y que pueda venir a jugar con la selección francesa", afirma el presidente francés en un vídeo publicado en X, dando por hecho lo que ni el club ni el futbolista quieren aún confirmar.



En el vídeo, Macron responde a una serie de preguntas de tema europeo, con motivo del Día de Europa del pasado jueves, pero entre cuestiones políticas, de asuntos exteriores o de defensa se cuela una más ligera: "¿Qué piensa usted de la marcha de Mbappé al Real Madrid?".



"No tengo un comentario concreto, salvo que cuento con el Real Madrid para liberar a Kylian para los Juegos Olímpicos y que pueda venir a jugar con la selección francesa", contesta.

Los Juegos Olímpicos comienzan el próximo 26 de julio, pero el Real Madrid ya ha avisado que los futbolistas que disputen la Eurocopa de Alemania (14 de junio-14 de julio) no tendrán permiso para la cita de París debido al riesgo de lesiones.



De hecho, la pretemporada del equipo blanco y su gira veraniega por Estados Unidos, con un partido ya el 31 de julio, hacen incompatible disputar la cita olímpica.



Mbappé anunció ayer viernes su marcha del PSG y de la liga francesa, en un mensaje de vídeo en redes sociales en el que no desveló cuál sería su club de destino.



El jueves, Macron ya había hablado sobre este asunto, aunque sin mencionar al club español, cuando aseguró que había "presionado a tope al que se cree que será el nuevo club" de Mbappé para que le permita jugar los Juegos Olímpicos de París este verano.



"He metido la máxima presión al que dicen que será el nuevo club de Mbappé", manifestó Macron, a unas preguntas del humorista francés Paul de Saint Sernin, publicadas en su Instagram.