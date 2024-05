Scaloni asegura que Argentina no cambiará su forma de juego en la Copa América de EEUU

Equipo de Periodistas

Mayo 16, 2024 01:59 PM

El seleccionador de fútbol argentino, Lionel Scaloni, aseguró que el campeón del mundo no va a cambiar su forma de jugar ni en la gira que va a realizar a principios de junio en Estados Unidos ni durante la Copa de América que se celebrará poco después en el país norteamericano.



Scaloni reconoció en declaraciones difundidas este jueves por Soccer United Marketing (SUM), el brazo comercial de la Major League Soccer (MLS), que aunque el hecho que Argentina sea la campeona mundial supone un incentivo para su rivales, el equipo albiceleste no va a cambiar su espíritu.



"Para nosotros mucho no cambia. Siempre jugar con esta camiseta implica salir a competir todos los partidos y no va cambiar nuestra manera de afrontar cada encuentro. Si es verdad que tenemos la estrella en el pecho, una más, y bueno, la responsabilidad es seguir compitiendo. Pero nuestra manera de jugar será la misma”, declaró.



La selección argentina tiene previsto disputar dos partidos amistosos contra Ecuador y Guatemala en Chicago y Washington DC, respectivamente. El primero se disputará el 9 de junio y el segundo cinco días después, el 14.



Scaloni destacó que la gira es importante, especialmente inmediatamente antes del inicio de la Copa América, porque le permitirá ajustar "los últimos detalles" de cara a la competición.

"Los jugadores vienen de una temporada larga, una temporada que la mayoría han jugado un montón de partidos, y bueno, es el momento de unir fuerzas, de juntarse. Son dos partidos que dejarían el equipo listo para competir”, explicó.



El técnico destacó que Ecuador siempre ha sido un rival difícil para Argentina y alabó a los aficionados de los equipos centroamericanos.



"Siempre han traído gente, son aficionados muy calientes, y siempre nos han tratado bien. Así, esperemos también dar un buen espectáculo, que al final la gente viene para eso, para ver jugar a jugadores y tenerlos cerca", dijo.



El equipo de Scaloni jugará su primer partido de la Copa América el 21 de junio contra Canadá en Atlanta.



Argentina está encuadrada en el Grupo A junto a Perú y Chile, además de Canadá.