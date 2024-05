Equipo de Periodistas

Mayo 17, 2024 01:38 PM

El Inter Miami se mide este sábado con el DC United todavía con la duda de Lionel Messi, con molestias en una rodilla, en partido de la decimocuarta jornada de la MLS que también verá el derbi neoyorquino entre New York City y New York Red Bulls.



Messi, con 10 goles y 9 asistencias en lo que va de campeonato, se perdió el partido del miércoles que Inter Miami empató 0-0 en el campo del Orlando City de Óscar Pareja, debido a unas molestias derivadas de un golpe que sufrió en el partido del fin de semana pasado en Montreal.



El entrenador de Inter Miami, Gerardo 'Tata' Martino, explicó que Messi no se perdió el partido en Orlando por lesión, sino por las molestias. El astro argentino se entrena con normalidad.



Además de Messi, si llega a jugar, este sábado en el Chase Stadium se verán las caras Luis Suárez y Christian Benteke. El uruguayo y el capitán del DC United son máximos goleadores de la MLS con 11 tantos cada uno, los mismos que el colombiano Cristian 'Chicho' Arango.



Los hombres de Martino son líderes de la Conferencia Este de la MLS con 28 puntos, uno más que Cincinnati, que ha disputado un partido menos.



A Cincinnati, que jugará también este sábado contra St. Louis, lo lidera el argentino Luciano Acosta (MVP de la MLS en 2023), que lleva 6 goles y 7 asistencias.



En el Oeste, el líder es el Real Salt Lake City con 25 puntos. Los del 'Chicho' Arango se enfrentan al Colorado Rapids, en el que el brasileño Rafael Navarro lleva 7 goles, para mantener la ventaja con sus perseguidores.



Más allá de los partidos de los equipos en cabeza, en este fin de semana de la MLS destacan varios derbis, el más vistoso quizás el que enfrentará a New York City y New York Red Bulls.



También se verán las caras el Houston Dynamo del mexicano Héctor Herrera y el Dallas, en un clásico texano.



Toronto recibirá al Montreal del venezolano Josef Martínez en el derbi canadiense del Este, mientras que los Vancouver Whitecaps viajarán a Seattle para otro partido con morbo territorial contra los Sounders del peruano Raúl Ruidíaz.



La MLS disputa una de las últimas jornadas en las que los equipos disponen de todos sus efectivos ya que a partir de junio, con la apertura de la ventana FIFA, los internacionales latinoamericanos y europeos pueden ser convocados para la Copa América y la Eurocopa.



A diferencia de otras competiciones nacionales, la MLS no parará mientras se disputen estos torneos, por lo que algunos equipos se resentirán con la marcha de sus estrellas.