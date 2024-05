Inter Miami afronta el viaje de 7 horas a Vancouver, Canadá, sin Messi ni Suárez

Equipo de Periodistas

Mayo 24, 2024 01:33 PM

El Inter Miami se enfrentará este sábado al Vancouver en la MLS sin contar con toda probabilidad con el argentino Lionel Messi, el uruguayo Luis Suárez ni el español Sergio Busquets, quienes guardarán energías y no subieron al vuelo de siete horas de su equipo hacia la ciudad canadiense.



La ausencia de las estrellas del Inter Miami, líder de la Conferencia Este de la MLS, todavía no oficial pero adelantada por muchos medios estadounidenses, provocó la reacción del Vancouver, que avisó a sus aficionados en un comunicado.



"Aunque no hemos recibido una actualización oficial sobre la disponibilidad de Lionel Messi, Luis Suárez y Sergio Busquets para este fin de semana, entendemos que no harán este viaje. Desafortunadamente, no tenemos control sobre quién juega para nuestro rival y para nosotros era importante comunicarlo a nuestros aficionados lo antes posible", informó el director general de Whitecaps, Axel Schuster.



Messi, Suárez y Busquets guardarán energías de cara a los dos próximos compromisos del club de Gerardo 'Tata' Martino, ambos en casa contra el Atlanta United y el Saint Louis.



Se enfrentarán Vancouver y Miami, los dos clubes separados por más kilómetros en la MLS. El vuelo, que dura casi siete horas, es el más largo necesario para participar en este compromiso.



Messi, que regresó a competir la semana pasada en la victoria contra el DC United tras unas molestias de rodilla, lleva diez goles y trece asistencias en diez partidos disputados en la MLS.



El argentino anotó además dos goles en la Liga de Campeones de Concacaf, de la que su equipo fue eliminado por el Monterrey en los cuartos de final.



Suárez, por su parte, acumula once goles y cinco asistencias en catorce partidos ligueros, aunque no vio puerta en sus últimos dos compromisos.



El Inter Miami lidera el Este con 31 puntos, uno más que el Cincinnati, que tiene un partido menos.



Entre los demás encuentros destacados de la jornada, el Atlanta United del argentio Thiago Almada se medirá con el Los Ángeles FC, campeón de la MLS Cup en 2022.



El LAFC todavía no puede contar con el francés Olivier Giroud, quien se sumará al proyecto angelino en julio tras jugar la Eurocopa con Francia.



Los vecinos angelinos del LAFC, Los Ángeles Galaxy del español Riqui Puig, se enfrentarán en casa al Houston Dynamo del español Riqui Puig.



Por su parte, el líder del Oeste, el Real Salt Lake del colombiano Christian 'Chicho' Arango, visitará el campo del Dallas del español Asier Illarramendi.