Festival de goles y empate en una tarde de despedidas

Equipo de Periodistas

Mayo 26, 2024 01:43 PM

Celta y Valencia cerraron LaLiga con un empate a dos goles en Balaídos en un duelo intrascendente, con protagonismo para muchos canteranos y de despedidas en ambos equipos.



El Valencia castigó en el inicio la debilidad defensiva del equipo celeste, su gran problema una temporada más. A los cuatro minutos, el portugués Thierry Correia destrozó a Kevin en el área y Carlos Domínguez introdujo en su propia portería el balón.



Los 57 goles encajados por el Celta explican que haya tenido que sufrir un año más para mantenerse en LaLiga. Claudio Giráldez ya sabe que el crecimiento de su equipo debe cimentarse en una mayor solidez defensiva. Rafa Benítez lo intentó con un fútbol rácano y más táctico, pero fracasó. Ahora su sucesor lo buscará con otras armas.



En la acción del gol, Kevin Vázquez quedó señalado. El canterano, segundo capitán de la primera plantilla, probablemente haya disputado su último partido con el Celta. En el esquema de Giráldez (3-4-3) tiene difícil encaje y la dirección deportiva buscará su salida pese a restarle un año de contrato.

Leer más: Xavi: "Nunca es fácil dejar el club de tu vida, pero estoy orgulloso"



Poco después, Thierry volvió a encarar al defensa gallego pero su potente disparo lo desvió Iván Villar, otra de las novedades en el once de Giráldez. El Celta no estaba cómodo, el Valencia reclamó dos penaltis y, pasada la media hora de juego, Iago Aspas rozó el empate con un remate con la derecha que se estrelló en un poste.



El segundo acto comenzó con un monumental regalo del joven Cristhian Mosquera. El sueco Williot Swedberg le robó el balón en la presión y el central cometió un infantil penalti que Iago Aspas aprovechó para anotar su noveno gol del curso pese a que Mamardashvili había adivinado su lanzamiento.



Pero la fragilidad en defensa condenó otra vez al Celta. Thierry amargó la tarde a Kevin Vázquez, al que desbordó otra vez antes de que Fran Beltrán cometiese un incomprensible penalti. Y no es la primera vez. Ante el Barcelona, a mediados de febrero, ya había hecho otro a Lamine Yamal que le costó el partido a los suyos.



Alberto Marí puso de nuevo por delante al Valencia, aunque la alegría apenas le duró unos minutos a los de Rubén Baraja porque el griego Tasos Douvikas igualó en el siguiente ataque.



El partido estaba loco. Ambos técnicos movieron su banquillo. Giráldez dio sus últimos minutos al internacional peruano Renato Tapia como futbolista del Celta, ya que acaba contrato y el club no le ha ofrecido la renovación. Y también hizo debutar al canterano Javi Rueda. A falta de 20 minutos, sustituyó a Kevin Vázquez, despedido con una sonora ovación por su afición.



En la recta final, después de un error del peruano Renato Tapia, Peter Federico tuvo el tanto de la victoria para el Valencia pero su remate se fue por encima del larguero.



- Ficha técnica:



2 - Celta: Iván Villar; Kevin Vázquez (Javi Rueda, min.71), Yoel Lago, Carlos Domínguez (Tapia, min.64); Mingueza, Beltrán, Hugo Sotelo, Williot (Allende, min.64); Miguel Rodríguez, Iago Aspas (Dotor, min.75) y Douvikas (Larsen, min.64).



2 - Valencia: Mamardashvili; Foulquier, Mosquera, Yarek, Thierry (Iranzo, min.80); Pepelu, Hugo Guillamón (Javi Guerra, min.68); Canós (Hugo González, min.78), Almeida, Diego López (Peter, min.68); Alberto Marí (Hugo Duro, min.78)



Goles: 0-1, m.4: Carlos Domínguez, en propia meta. 1-1, m.49: Iago Aspas, de penalti. 1-2, m.59: Alberto Marí. 2-2, m.62: Douvikas.



Árbitro: Arias Ortiz (comité madrileño). No mostró tarjetas.



Incidencias: Encuentro correspondiente a la última jornada de LaLiga disputado ante 21.878 espectadores en Balaídos.