Dorival anuncia el once de Brasil contra Costa Rica con Militão y Guilherme Arana

Equipo de Periodistas

Junio 23, 2024 05:16 PM

El seleccionador brasileño, Dorival Júnior, anunció este domingo el once inicial con el que debutará en la Copa América de Estados Unidos ante Costa Rica, con dos novedades: el central Éder Militão, del Real Madrid, y el lateral Guilherme Arana, del Atlético Mineiro.



"La alineación inicial es justamente esa, con Éder Militão y Arana. Apenas esas dos modificaciones", señaló el técnico en una rueda de prensa en el SoFi Stadium de Los Ángeles, donde la Canarinha se medirá este lunes con el combinado tico.



De esta forma, Brasil debutará en el torneo continental con Alisson, en portería; Danilo, Militão, Marquinhos y Arana, en defensa; Bruno Guimarães, João Gomes y Lucas Paquetá, en el medio; y Raphinha, Vinícius Júnior y Rodrygo, en punta.



Así, Lucas Beraldo y Wendell saldrán del equipo que empezó en el último amistoso de preparación con Estados Unidos (1-1).

De estos dos últimos, Dorival subrayó que venían "haciendo excelentes partidos" y que, seguramente, en el próximo del Grupo D contra Paraguay en Las Vegas, salga otro once.



"En cada compromiso, por necesidad, habrá una u otra modificación", anticipó.



"Todos los jugadores están listos. Ninguno está por debajo de lo que imaginábamos", completó el preparador.



Endrick, nuevo jugador del Real Madrid, tampoco saltará de inicio ante Costa Rica y se espera que tenga minutos en la segunda mitad.



Dorival volvió a pedir "un poco paciencia" con el joven delantero de 17 años frente a aquellos que piden que entre de inicio.



"Es algo que ocurrirá con mucha naturalidad. Puede ser que no demore porque es extremadamente hábil (...) Tengo prisa en ponerle en campo, pero hay que tener cierto equilibrio. Tiene capacidades excelentes y es uno de los jugadores más prometedores", apuntó.



En este sentido, Dorival, que asumió la Canarinha en enero pasado y solo ha dirigido cuatro partidos, reconoció que el equipo aún "no tiene regularidad", ni "equilibrio en campo", algo por otro lado "natural" por el poco tiempo que han estado juntos.



Pero lanzó un aviso a sus rivales de esta Copa América: "Estamos preparados para todas las situaciones".