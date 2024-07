De la Fuente: "Mbappé es un genio"

Equipo de Periodistas

Julio 08, 2024 02:52 PM

Los elogios a Kylian Mbappé, el máximo respeto a un futbolista que aún no su mejor nivel en la Eurocopa 2024, condicionado por jugar con una máscara tras fracturarse los huesos propios de la nariz, marcaron la comparecencia de Luis de la Fuente, seleccionador español, antes del duelo de semifinales entre España y Francia: "Es un genio; un fuera de serie".



"Este tipo de futbolistas son imprevisibles, no sabes cuándo aparecen. Nunca desaparecen, pero pueden tener un nivel más bajo y su 50% puede ser el cien de cualquier otro. Se pueden permitir el lujo de no estar en un partido y decidirlo", analizó.



"Mabppé es un genio, un supercrack, igual que otros futbolistas franceses porque tienen una selección excepcional. Conociendo su potencial vamos a intentar minimizar sus virtudes. Estamos preparados, tenemos herramientas para hacerlo. Confío en nuestro potencial y en que seamos superiores para contrarrestar estas situaciones. Tengo una fe ciega en mi equipo. Estamos preparados para ganar un partido que podría ser una final", añadió.



Puesto en la tesitura de elegir a Mbappé o Nico Williams, De la Fuente lo tuvo claro. "Son dos grandísimos futbolistas, pero los míos son los mejores, reconociendo que Mbappé es un fuera de serie".



De la Fuente afronta la semifinal de la Eurocopa ante Francia como "una oportunidad fantástica" para brillar y alcanzar una final soñada. "Hemos hecho muchos méritos para estar aquí. Como ocurrió con Alemania, este partido podría ser una final. Son partidos de detalles y hay que cometer pocos errores", añadió.



"No nos conviene un partido de toma y daca, de ida y vuelta, somos un equipo para llevar control, tener dominio de juego. La situación de transición la hacemos muy bien, pero no nos interesa. Vamos a ver dos estilos totalmente diferentes porque Francia juega cómoda sin balón y aprovecha espacios cuando te despliegas. Tenemos que estar vigilantes a situaciones de contraataques y estar acertados con balón para no tener pérdidas", analizó.



El respeto que De la Fuente mostró a Francia fue máximo y descartó que sea una selección aburrida que no aproveche sus virtudes. La calificó como "físicamente la más fuerte" del torneo.



"Analizo el potencial de un equipo y es excepcional, fantástico, con jugadores de nivel altísimo y juego en conjunto muy bueno. Cada uno se aburre o divierte con lo que quiere, yo con el fútbol siempre me divierto y ver a Francia no me aburre nunca", opinó.



De la Fuente reivindicó el cambio que ha aportado a la selección española respecto a la etapa de Luis Enrique, manteniendo el respeto a todo el trabajo hecho en el crecimiento del equipo.



"Somos un equipo diferente, nuevo, con un seleccionar con otras ideas diferentes que tratamos de aplicar. Tenemos claro nuestro camino. Queríamos implantar un estilo distinto, aprovechando los aspectos fuertes, pero dando un pequeño giro con la incorporación de futbolistas que dotan a la selección de registros distintos. No es mejor ni peor. El objetivo de ambos es sacar mejor rendimiento a los jugadores. Queremos ser todavía mejores", apuntó.



"Tenemos futbolistas muy veloces que llegan por banda, dan amplitud, buscan el uno contra uno. Luego tenemos posibilidad de finalizar con jugadores de segunda línea. Es algo diferente que intentamos inculcar. Les pedimos que finalicen jugada para acabar el partido con el mayor número de oportunidades que se pueda porque es lo más te acerca al gol", añadió.



Tras escuchar a Rabiot intentar intimidar a Lamine Yamal, el seleccionador español ve a su jugador con personalidad para no caer en trampas y sacar su mejor fútbol en una semifinal de Eurocopa que va a disputar sin cumplir aún los 17 años.



"Es una parte del juego. En el fútbol hay argumentos intimidatorios psicológicos y cada uno usa sus herramientas como se ha hecho siempre. El árbitro es responsable con un régimen disciplinario para que no se supere esa linea. Lamine tiene que seguir siendo él y aprender para saber que esto es así", destacó.



"A un chico de 16 años hay que explicarle esta realidad del fútbol que debe ir aprendiendo con experiencia. Lo capta todo rápidamente y asimila la información. Se dará cuenta de que en la medida que le conocen los rivales, le van a hacer menos concesiones", reconoció.



Por último, De la Fuente mostró plena confianza en el momento de su equipo para lograr el pase a la final.



"Conocemos muy bien a los futbolistas de Francia", aseguró, "y sabemos cómo combatirlos. Nosotros tenemos otras virtudes y trataremos de proponer nuestro estilo. Estamos plenos de felicidad pero con la ambición deportiva que nos hace querer más. Queremos llegar a la final, pero pase lo que pase estaremos muy felices. He visto un crecimiento importante en el equipo, compromiso, y sé que habrá otra oportunidad de conseguir algo importante".