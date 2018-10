REGRESO CHOCORRONCITO BUITRAGO TRAS SU TRIUNFO EN MEXICO

“Estuve a punto de ganar por ¿nocaut, pero me falto rematar, gane bien el combate, se que debo mejorar algunas cosas. Ahora el futuro es la pelea de título del mundo de la s105 libras”, recalco a su llegada al país Buitrago. “Fue una de mis mejores peleas, porque derrote a un ex campeón del mundo, pelear diez asaltos con Rodríguez me dio más experiencia y a mejorar mi boxeo”, recalco el nicaragüense. El boxeador nicaragüense fue recibido por aficionados que se hicieron presentes en el aeropuerto internacional Augusto C. Sandino. “Eres nuestro campeón, arriba Nicaragua, que viva Buitrago”, fue lo que se escucho al arribo a nuestro suelo el boxeador pinolero. El nica ganó por decisión unánime, quedando las tarjetas de los jueces: 96-93, 96.5-93, 95.5-93, todas a favor del peleador nica. Buitrago mejoro su record a 28-1 en ganados y perdidos con 16 nocaut. LA NUEVA RADIO YA

El nicaragüense Carlos “chocorroncito” Buitrago regreso al país después de su gran victoria en México por decisión unánime el pasado sábado, ante el ex campeón del mundo Mario Rodríguez y ganar el título NABA de las 105 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (A.M.B).