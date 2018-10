04, Abril, 2015 04, Abril, 2015 8:44 a.m. 8:44 a.m.

FINALMENTE UNA GRAN PLATAFORMA PARA ROMÁN GONZÁLEZ

Para muchos fanáticos del boxeo, el campeón del peso mosca Román González es poco más que un nombre que pueden ver en una lista de libra-por-libra. Pero no nos engañemos, "Chocolatito" es más que digno de la alta consideración que muchos tienen de él. Antes de ganar el título mundial de peso mosca era un campeón peso paja y de peso mosca junior. Él es el mejor hombre pequeño en el boxeo. Él ha vencido a varios oponentes de calidad - incluyendo Akira Yaegashi, Francisco Rodríguez Jr., Juan Francisco Estrada y Katsunari Takayama - y pelea en un estilo que complace. Ahora - ¡por fin! - Después de años con una gran reputación a los 27 años de edad, González se va a poner toda la exposición que se merece cuando defienda su campeonato ante el ex campeón de peso mosca junior Edgar Sosa (51-8, 30 KOs), un rival muy creíble, el 16 de mayo en HBO (10 pm ET / PT) en la primera pelea de la defensa del titular del peso mediano Gennady Golovkin contra Willie Monroe Jr. en el Forum de Inglewood, California. "Gracias a Dios y a Teiken Promociones, junto con HBO y K2 Promociones por hacer que esto suceda", dijo González en rueda de prensa la promoción de la pelea el miércoles en un restaurante de Los Ángeles. "Me siento honrado de pelear en el Foro donde mi ídolo Alexis Arguello peleó cuatro veces." Arguello, el difunto que está en el Salón de la Fama, fue mentor de González (42-0, 36 KOs), quien es el boxeador más grande de Nicaragua desde Arguello. "Creo que esta lucha va a robar la noche", dijo González, que ha peleado en su mayoría en Nicaragua, Japón y México. "Muchos de mis héroes han luchado en el Foro", dijo Sosa. "Me siento muy bien y voy a estar listo para la victoria el 16 de mayo. Me siento honrado de tener esta oportunidad contra Román." END