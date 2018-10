11, Mayo, 2015 11, Mayo, 2015 3:01 a.m. 3:01 a.m.

'CHOCOLATITO' EN BUSCA DE MÁS PROYECCIÓN BOXÍSTICA

El próximo sábado, el mítico Forum de Los Ángeles, en California, será el escenario en el que el púgil nicaragüense Román “Chocolatito” González expondrá su talento en busca de la segunda defensa de su corona mosca avalada por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB). González enfrentará esa noche al mexicano Edgar Sosa, un excampeón mundial de las 108 libras con mucha experiencia, pero aparentemente no con la suficiente estamina en sus puños como para complicar la existencia del “Chocolatito”, ubicado en la cima del boxeo mundial y siempre tomado en cuenta como uno de los mejores peleadores del mundo libra por libra. Se dice fácil, pero estar en el “Top Ten” de la mayoría de los especialistas, no es por casualidad. “The Ring”, que hasta hace unos años era calificada la “Biblia del Boxeo”, recientemente lo colocó como el tercer mejor peleador del mundo, solo detrás de Floyd Mayweather y Wladimir Klitschko. En cambio, ESPN lo tenía en su última valoración como el séptimo de su “Top Ten”, mientras que CompuBox también lo tiene de séptimo, pero con la salvedad que ambos sitios especializados no han hecho su nuevo ranking después de la derrota que sufrió el sábado pasado Manny Pacquiao ante Mayweather. Busca la proyección A pesar de ser bien valorado, el sábado Román tendrá su primera exposición en la cadena HBO y en el mítico Forum de Los Ángeles, el mismo escenario que vio coronarse a Alexis Argüello (q.e.p.d.) hace 40 años, una doble motivación que debe capitalizar al máximo al destructivo peleador nicaragüense. “Pienso que ganando pelea vendrán mejores peleas y mejores cosas en mi carrera”, comenta González, con la sencillez que le caracteriza, en una charla vía telefónica desde Coachella, California. “Todo lo que venga será bienvenido. Pelear en Estados Unidos podría significar mejores bolsas para mí. Esperamos que las próximas peleas sean más difíciles, quizás con el ‘Gallo’ Estrada o Brian Viloria, para ir subiendo el nivel de mis rivales”, añadió. “Pienso que esas peleas se deben dar pronto. La verdad es que deben venir mejores cosas y peleas importantes. Claro que todo depende de la gente que me están manejando, pero hasta el momento las cosas van por buen camino”, reiteró. END