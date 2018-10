18, Julio, 2015 18, Julio, 2015 8:07 a.m. 8:07 a.m.

PELÉ ESTÁ NUEVAMENTE INTERNADO EN UN HOSPITAL DE SAN PABLO

El brasileño Pelé, una de las glorias del fútbol mundial, está internado nuevamente en un hospital en San Pablo. Edson Arantes do Nascimento se encuentra en el mismo recinto donde fue operado de la próstata en mayo. Mirtes Bolea, encargada de prensa del hospital Albert Einstein, dijoque solo podía confirmar la hospitalización de Pelé y que no estaba autorizada a revelar cuándo ingresó ni por qué. Sin embargo, fuentes citadas por el portal Globoesporte dijeron que Pelé se encuentra en el hospital desde el pasado martes y que su estado no reviste gravedad. Pelé, de 74 años, se sometió a cirugía de próstata en ese mismo hospital en mayo. El procedimiento fue para tratar un problema que crea dificultades urinarias debido al ensanchamiento de la próstata, dijeron los médicos en ese entonces. Los exámenes después de la operación revelaron que no había tumores. En aquella ocasión, estuvo hospitalizado durante dos semanas en diciembre debido a una infección en el aparato urinario derivado de otra operación para la remoción de cálculos renales. INFOBAE