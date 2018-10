31, Julio, 2015 31, Julio, 2015 7:25 a.m. 7:25 a.m.

TRAS SU DESPIDO, EL 'PIOJO' HERRERA ES INVESTIGADO POR DELITO ELECTORAL

None

El entrenador mexicano Miguel Herrera, destituido el martes de la dirección técnica de la selección de México tras el escándalo desatado por agredir a un periodista en el aeropuerto de Filadelfia, es investigado por un probable delito electoral, informó una fuente de la Fiscalía Federal. Elementos de la fiscalía especializada en delitos electorales "acudieron a su domicilio en Monterrey (norte) el jueves para entregarle un citatorio para que se presente a declarar por la probable comisión de un delito electoral", dijo a la AFP una fuente de la Fiscalía General. En las últimas semanas, Herrera se ha visto envuelto en distintas polémicas, incluso de carácter político, luego de que el 7 de junio, cuando se celebraron elecciones legislativas en México, lanzara mensajes de apoyo al polémico Partido Verde, objeto de multas por violar las leyes electorales. Los agentes "no encontraron a Herrera, por lo que volverán la próxima semana a entregar el citatorio para declarar", añadió la fuente. Las leyes electorales mexicanas prohíben cualquier tipo de activismo político durante la jornada electoral, pero Herrera, los jugadores Oribe Peralta y Marcos Fabián y algunas caras de la farándula azteca emitieron mensajes a favor del Verde, que presumiblemente habría pagado por este apoyo. Pero los otros jugadores y artistas no han sido citados por la fiscalía electoral, añadió la fuente, aunque Herrera, Peralta y Fabián son también investigados por la Federación Mexicana de Fútbol por estos mensajes políticos. A medida que crecía la polémica, el juego del seleccionado mexicano se deslucía, con una pobre actuación en la Copa América, en la que México no pasó de la primera ronda, y el dudoso desempeño en la Copa Oro, que los aztecas ganaron por séptima ocasión pero en medio de denuncias de ayuda arbitral. El factor detonante para la destitución del DT mexicano fue la denuncia del cronista deportivo Christian Martinoli, de Telvisión Azteca, de que Herrera lo golpeó cuando se disponían a abordar un avión en el aeropuerto de Filadelfia al regreso de la Copa de Oro. Tras ser destituido el martes, Herrera pidió "disculpas públicas" por la agresión. INFOBAE