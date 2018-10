FENIFUT EXPLICA POR QUÉ NO DENUNCIARON A JULIO ROCHA

-

Justifica denuncia

Dos dirigentes del deporte nacional “cruzaron espadas” este martes al referirse al caso del expresidente de la Federación Nicaragüense de Fútbol (Fenifut), Julio Rocha López, quien está preso en Suiza y es requerido por la justicia de Estados Unidos y Nicaragua. El presidente de Fenifut, Jacinto Reyes, aseguró en conferencia de prensa que esa institución “tiene sus cuentas en orden” y que desconoce lo relacionado con la denuncia interpuesta en la Fiscalía por el director del Instituto Nicaragüense de Deportes (IND), Marlon Torres, en contra de Rocha, y que no tienen ninguna notificación de dicho proceso. ''Nosotros no podemos tomar cartas en el asunto (demanda contra Rocha) y por eso no se ha hecho ninguna denuncia. La justicia debe decidir si es inocente o no. Si hubiéramos encontrado alevosía en las auditorías de Rocha, hubiéramos hecho una demanda, pero esta es una demanda internacional no nacional y no tenemos los argumentos contra él'', explicó Reyes via telefónica a 100% Noticias sobre el porqué no denunciaron a Julio Rocha. En tanto, después de abanderar a la Selección Nacional Juvenil de Béisbol, el director del IND declaró que como representante del Estado en el deporte “no tiene que reunirse con nadie para cumplir con su deber”. “Fenifut debió ser la primera ofendida”, subrayó el director del IND, quien seguidamente cuestionó en voz alta: “¿Ellos (Fenifut) ya hicieron sus investigaciones?”.Torres, que presentó la denuncia en la Fiscalía el pasado 10 de junio, dijo que los US$100,000 de los que Rocha presuntamente se apoderó indebidamente debieron ingresar a las arcas de Fenifut. “Si él (Rocha) firmó ese contrato en representación de la Fenifut es a esa federación que debió haber ingresado el dinero”, subrayó el funcionario cuando se refirió al contrato por los derechos de transmisión que firmó con la compañía Traffic Sport USA para transmitir los juegos de la Selección Nacional de Fútbol.Torres defendió su decisión de denunciar a Rocha en la Fiscalía, explicando que lo hizo por tratarse de un conciudadano que para el tiempo en que ocurrieron los hechos radicaba en Nicaragua. “Al pedir la investigación no estamos diciendo que es culpable; tampoco estamos diciendo que es inocente, lo que estoy pidiendo es que se haga una investigación”, aclaró Torres. Agregó que ante un escándalo de grandes proporciones como el surgido en la FIFA, en mayo pasado, y por el cual siete de sus altos miembros están presos en Suiza --entre ellos Rocha-- “es normal que se hiciera una investigación en Nicaragua”. El director del IND señaló que aunque Fenifut como organismo no gubernamental goza de autonomía, eso no significa que no estén bajo las leyes del país como cualquier otra persona natural o jurídica. Ante las críticas de quienes dicen que la denuncia contra Rocha --que dio lugar a la acusación de la Fiscalía-- tiene la intención de favorecerlo, Torres recordó que otros países que también tienen a connacionales involucrados en el escándalo futbolero, hicieron sus propias investigaciones. En el Juzgado Sexto Distrito Penal de Audiencia de Managua está radicada una acusación contra el exdirectivo de Fenifut, por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero vinculado al escándalo de corrupción en la FIFA. Fuente: END/100% Noticias