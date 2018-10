DIARIOS MEXICANOS RECONOCEN QUE EL AMÉRICA “SUFRIÓ” ANTE EL FERRETTI

2:28 a.m.

Tras finalizar el partido de la Liga de Campeones de la Concacaf, entre el América y el Walter Ferretti , los diarios mexicanos en internet destacaron la victoria de las Águilas, pero comentaron que el equipo azulcrema “sufrió” ante el equipo nicaragüense. El diario deportivo Récord tituló “Sufre, pero sigue la racha”, destacando que el América ya lleva cinco triunfos consecutivos. “El conjunto azulcrema no pudo descifrar la clave del gol en todo el primer tiempo, pese a la insistencia de sus atacantes, ya que el equipo visitante jugó muy cerca de su arco y apenas intentó ir al frente”, escribió Récord. En tanto, diario El Universal tituló en su sección de deportes: “Arroyo salva la noche al América”, y es que el atacante Michael Arroyo, logró al minuto 70 anotar el único gol del partido. “Durante 70 minutos, el América solo encontró sufrimiento ante el Walter Ferretti”, escribe El Universal. “El Ferretti estaba aferrado a mantener su portería intacta”, agregaron. En tanto ESPN México expuso que el conjunto de Managua hizo “sufrir a los delanteros azulcremas, quienes tuvieron una mala actuación”. “El equipo de Ignacio Ambriz no tuvo idea futbolística durante la mayor parte del encuentro, pues sus jugadores no tuvieron la contundencia frente al arco custodiado por Denis Espinoza”, apuntaron. END