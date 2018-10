26, Agosto, 2015 26, Agosto, 2015 7:59 a.m. 7:59 a.m.

CHOCOLATITO CRITICA A MAYORGA POR SU ACTUACIÓN CON NOVIA DE MOSLEY

El tricampeón mundial Román Chocolatito González criticó al boxeador Ricardo Mayorga quien este martes tocó los glúteos de la novia de su contrincante Shane Mosley. ''Eso no hace delante de mucha gente y frente a las cámaras'', expresó el Chocolatito al referirse al momento en que Mayorga toca el trasero a la joven. González alegó ''a mi punto de vista yo no soy así y la verdad no me gusta la manera como él (Mayorga) hace eso'', y agregó ''supuestamente anda bajando de peso y eso afecta mucho, pero sé que ha hecho un buen trabajo'', manifestó el tricampéon respecto al bajo peso de Mayorga a pocos días de la pelea con Mosley. Las declaraciones de Román se dieron durante la conferencia que brindó junto a CLARO donde dijo estar listo para su próxima pelea el 17 de octubre contra Viloria, que se realizará en Las Vegas. ''Será un explosivo combate y como empresa nos enorgullece estar al lado de Román, quien odará lo mejor de sí para enaltecer al país como lo ha hecho en ocasiones anteriores'', indicó Gilda Tinoco, gerente de comunicación corporativa de CLARO Nicaragua. Stalin Andino/100% Noticias