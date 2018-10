11, Septiembre, 2015 11, Septiembre, 2015 9:38 a.m. 9:38 a.m.

SERENA WILLIAMS QUEDÓ ELIMINADA DEL US OPEN POR PRIMERA VEZ EN CUATRO AÑOS

1 DE 2 2 DE 2

Tras cuatro años si conocer la derrota en el US Open, la tenista norteamericana Serena Williams quedó eliminado en semifinales ante la italiana Roberta Vinci. La número uno del mundo cayó por 2-6, 6-4, 6-4 y volvió a perder en el Abierto de los Estados Unidos tras la final malograda en 2011. Vinci, de 32 años, jugó el mejor partido de su vida y este sábado disputará su primera final de Gran Slam ante su compatriota Flavia Pennetta. Al derrotar a Serena, rompió la lógica de todos los pronósticos y por primera vez en su carrera le ganó a la número uno del mundo, con quien había perdido en las cuatro ocasiones anteriores. "Es un momento increíble para mí. ¡He ganado ante la mejor del mundo!", exclamó la italiana, con la emoción reflejada en su rostro. La menor de las hermanas Williams perdió una posibilidad inmejorable de logar el Grand Slam, es decir, ganar los cuatro torneos grandes (Australian Open, Roland Garros, Wimbledon y US Open) en un mismo calendario. La última en hacerlo fue Steffi Graf en 1988. La última vez que había perdido en el certamen norteamericano fue en la definición de 2011, cuando cayó en la definición ante Samantha Stosur. Se le terminó una racha de 33 victorias consecutivas en Grand Slam y 26 en el US Open. El último torneo grande del año tendrá una final inédita, donde no sólo Vinci llega de forma sorpresiva. Flavia Pennetta también rompió los moldes al vencer por 6-1 y 6-3 a la rumana Simona Halep, la número dos del ránking WTA. Nunca antes una tenista italiana había llegado a la final de una US Open y ahora son dos las que disputarán el título el sábado en la cancha central de Flushing Meadows, Nueva York. Sólo la ya retirada Francesca Schiavone logró para Italia un título de Gran Slam, cuando se impuso en el Roland Garros de 2010. Tras la final femenina de este sábado, habrá otro título como el de Schiavone. Vinci parte como favorita, porque no sólo venció a la mejor del mundo en su tierra, sino que lidera el historial ante Pennetta por 5-4. INFOBAE