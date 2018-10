15, Septiembre, 2015 15, Septiembre, 2015 5:30 a.m. 5:30 a.m.

BARCELONA ESTRENARÁ CAMISETA ANTE LA ROMA POR LA CHAMPIONS LEAGUE

El Barcelona comunicó oficialmente la utilización de su tercera equipación de esta temporada en el regreso de la Champions League. La nueva indumentaria servirá para los partidos de fuera de casa, especialmente en la Liga de Campeones. Se trata una indumentaria totalmente azul eléctrico, desde la camiseta, los pantalones y las medias. La camiseta, diseñada por Nike, busca ser un homenaje a la cultura del club catalán. Dentro del cuello luce el famoso lema del FC Barcelona "Més que un club". La Senyera, bandera de Cataluña, realza la manga derecha y señala el orgullo y la profunda conexión que existe entre el equipo azulgrana y Cataluña. Además, los nombres y números están hechos con una tipografía única diseñada para el Barça y se inspiran en las chimeneas centinela de la obra modernista de La Pedrera, de Antoni Gaudí. Esta nueva equipación, que se une a las otras dos ya presentadas el pasado mes de mayo, será la que utilice el equipo de Luis Enrique este miércoles para visitar a la Roma en el estadio Olímpico en la primera jornada de la Champions League 2015-2016. La de grupos comienza este martes con varios partidos emocionantes. Por el Grupo A, el Real Madrid recibirá al Shakhtar Donetsk y, por el Grupo D, la Juventus visitará al Manchester City. También debutan el Manchester United, el Atlético Madrid y el Sevilla. Todos los partidos son a las 13:45 GMT. Cronograma de los partidos del martes de la Jornada 1 de la Champions League: Grupo A: Paris Saint Germain vs. Malmoe FF Real Madrid vs. Shakhtar Donetsk Grupo B: PSV Eindhoven vs. Manchester United Wolfsburg vs. CSKA Moscow Grupo C: Benfica vs. FC Astana Galatasaray vs. Atletico Madrid Grupo D: Manchester City vs. Juventus Sevilla vs. Borussia Moenchengladbach infobae