17, Octubre, 2015 17, Octubre, 2015 5:03 a.m. 5:03 a.m.

MADRE DEL CHOCOLATITO: 'ROMÁN GANA EN EL SEXTO ROUND'

Lilliam Antonia Luna, mamá del tricampeón mundial y mejor boxeador libra por libra del mundo, Román “Chocolatito” González, afirmó estar muy orgullosa de su hijo y espera en Dios que salga victorioso de su encuentro en New York este sábado con el Hawaiano Brian Viloria, pronosticando una victoria para el nicaragüense en el sexto round. “Yo le doy en el sexto, porque los primeros rounds van a ser duros y mucha gente me dice: No, el sexto mucho, yo le doy cuarto, yo le doy el segundo… no… yo le doy el sexto”, dijo la señora a un medio radial. La progenitora del pugilista comentó que su hijo le dijo que estuviera pendiente de su combate, de su conferencia y durante el pesaje. Durante esta conversación sostenida por teléfono antes del pesaje, Chocolatito dijo a su madre que se sintiera tranquila pues de momento ha superado todas las pruebas que le esperaban. Doña Lilliam, aseguró que durante la pelea pondrán una pantalla fuera de su casa en el Barrio La Esperanza de Managua para compartir con amigos y familiares el tan esperado combate esperado por todos los nicaragüenses. “Ahí me viven preguntando si va a haber pantalla, que cómo está Román y que: ¿Le ha hablado Román? Sí, les digo, todo bien, esperamos en Dios que todo salga bien y claro que Román va a ganar les digo”, aseguró decir a todos los que le preguntan cómo avanzan los preparativos de la pelea. Una buena pelea Sobre el retador hawaiano, doña Lilliam afirmó que le dará buena pelea a Chocolatito. “Él es muy bueno el muchacho, para qué. Nosotros hemos mirado, la otra vez miramos en la tele que ha peleado con El Gallo Estrada y El Gallo Estrada no lo botó, estaba muy duro y esperamos que todo salga bien mañana”, comentó. Lilliam comentó además que en su familia han orado a Dios para entregar esta pelea en el nombre del Altísimo. Destacó el apoyo que los nicaragüenses les han brindado en todo momento. “Desde antier ya me ha llamado mucha gente que van a venir mañana para estar conmigo, me están llamando que a qué hora es la pelea, que van a venir a la casa a verla aquí, porque vamos a tener una pantalla… va a venir bastante gente, me han llamado bastante”, agregó. Le darán una gran bienvenida Una vez que Chocolatito concluya la pelea y se encuentre en Nicaragua, sus familiares y amigos le darán un gran recibimiento, con pantallas gigantes y mucha alegría, comentó su madre. Durante la pelea, estarán gritando, festejando y lanzando al aire fuegos artificiales en el barrio para acompañar desde Nicaragua al “Chocolatito”. La madre del tricampeón expresó que una vez concluida la pelea, su hijo la llama para contarle cómo estuvo el encuentro. “Cuando él platica conmigo me dice: ‘vengo a tal hora’, me dice… ah bueno hijo… ‘vengo de noche o de día para que me vayas a traer’… sí hijo, le digo, todo bien”, aseguró su madre. 19 Digital