19, Octubre, 2015 19, Octubre, 2015 10:29 a.m. 10:29 a.m.

MICHEL PLATINI SE DEFENDIÓ DE LAS ACUSACIONES

El candidato a presidente del máximo organismo de fútbol a nivel mundial se defendió de las acusaciones recibidas por parte de la prensa y del mundo del fútbol en una entrevista al diario francés Le Mond. "Me han suspendido tres meses, pero lo que más me enfada es que me metan en el mismo saco que los demás", se molestó el francés quien además confesó: "Encuentro vergonzoso que se me arrastre por el barro". Platini fue suspendido por el Comité de Ética de la FIFA por 90 días al igual que el presidente de la entidad, Joseph Blatter, y el secretario general de la organización, Jêrome Valcke, este último apartado de su cargo con anterioridad. Estas declaraciones aparecen luego de que Inglaterra confirmara que no va a apoyar al ex futbolista de Juventus, diferenciándose así del resto del bloque europeo. El 26 de febrero del 2016 se celebrarán las elecciones a presidente en Zurich y por ahora Platini sigue siendo aspirante al cargo. El otro postulante es el príncipe jordano Ali Bin al Hussein quién cuenta con el apoyo del ex futbolista Diego Armando Maradona. INFOBAE