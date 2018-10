03, Noviembre, 2015 03, Noviembre, 2015 7:32 a.m. 7:32 a.m.

FALCAO VOLVIÓ A LESIONARSE Y SE PIERDE LOS DUELOS ANTE CHILE Y ARGENTINA

Desde su llegada a la Premier League, el atacante de 29 años ha perdido continuidad en sus equipos producto de sus malas actuaciones. José Mourinho, entrenador del equipo londinense, confirmó en conferencia de prensa que el ex River y Atlético Madrid volvió a sufrir complicaciones musculares que lo alejarán por lo menos 15 días de toda actividad. El técnico portugués explicó que la lesión "no es tan importante como las que ha sufrido con anterioridad, pero no podrá estar en condiciones de jugar durante dos semanas". Además, el Twitter oficial del Chelsea también informó la situación, pero aún se desconoce de manera oficial cuál es exactamente el grado de la lesión y qué músculo es el afectado. La realidad marca que el jueves 12 de noviembre Colombia debe visitar a Chile en el Estadio Nacional y cinco días mas tarde recibirá a la selección argentina en Barranquilla. Por este motivo, el delantero se vería imposibilitado de formar parte del plantel que dirige el argentino José Pekerman y también se perderá el encuentro de mañana ante el Dinamo de Kiev por la cuarta fecha fase de grupos de la Champions League. Esta nueva lesión aparece justo cuando el Inter de Milán mostró cierto interés por hacerse con los servicios del actual delantero de la Premier, pero cuyo pase pertenece al Mónaco. En enero del 2014, Falcao fue operado por una rotura del ligamento cruzado anterior de la pierna izquierda, lo que le impidió jugar el Mundial de Brasil 2014. A partir de ese momento, nunca pudo recuperar el nivel que lo había catapultado a ser considerado uno de los mejores delanteros del planeta, e incluso había trascendido la posibilidad de que fuera transferido al Real Madrid. En las primeras dos jornadas de las Eliminatorias Sudamericanas, Colombia ha cosechado una victoria ante Perú por 2 a 0 en condición de local y una derrota ante Uruguay por 3 a 0 en Montevideo. Los próximos dos partidos serán claves en el destino del conjunto cafetero, ya que deberá enfrentarse con los finalistas de la Copa América de Chile 2015. Dos buenos resultados lo colocarían en una posición inmejorable de cara al resto de la competición, pero malas actuaciones lo alejarían de la zona de privilegio. En el continente sudamericano, las mejores cuatro selecciones consiguen clasificar al Mundial, la quinta va a un repechaje con rival a definir y el resto pierde la oportunidad de conseguir los pasajes para Rusia 2018. INFOBAE