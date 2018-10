05, Noviembre, 2015 05, Noviembre, 2015 8:18 a.m. 8:18 a.m.

¿KARIM BENZEMA INVOLUCRADO EN CHANTAJE SEXUAL?

None

El futbolista Karim Benzema fue imputado por intentar chantajear a su compañero de la selección francesa Mathieu Valbuena con un video sexual que comprometería al mediocampista. Si bien había trascendido que el propio delantero se había declarado culpable luego de pasar la noche detenido, su abogado, Sylvain Cormier, desmintió esa versión y afirmó que es inocente. Sin embargo, la cadena de televisión francesa M6 publicó una supuesta conversación que Benzema tuvo con otro de los extorsionadores. En la charla, que fue acercada por un familiar del futbolista al canal europeo, Benzema afirma que con el tiempo Valbuena iba a abonar el dinero correspondiente. Esta frase se la habría dicho a un hombre llamado Karim Z, quien fue condenado por robo de vehículos en una causa de 2006. La duda que genera este mensaje es si la intención del ex Olympique de Lyon era calmar a los tres extorsionadores o confirmarles el supuesto pago de 150.000 euros en el que él también estaría involucrado. Por otra parte, la revista semanal francesa L'Obs accedió a otra conversación que el delantero tuvo con un amigo de la infancia en la que le cuenta sobre cómo intenta ayudar al volante: "Le he dicho que me importa un carajo la polémica. Si es por la polémica y has hablado del tema con tu familia y no van a hacer caso de eso, entonces déjalo ir, le he dicho". En esta charla, que ocurrió el pasado 6 de octubre a las 22:06, Benzema agregó: "Estamos aquí para ayudarle a arreglarlo. Si no quiere, es su problema. Que lo arregle con estos pirañas". En esta nueva revelación, en lugar de ser cómplice de la extorsión, el francés estaría ayudando a su compañero e incluso se lo nota molesto por la situación. Mientras tanto, ambos futbolistas fueron descartados de la convocatoria de la selección francesa, que el entrenador Didier Deschamps anunciará este jueves para los partidos amistosos frente a Alemania e Inglaterra, el 13 y el 17 de noviembre. El motivo está fundamentado en las medidas de control judicial que impedirán al jugador contactos "de cualquier tipo con la víctima", es decir, que Benzeman y Valbuena no pueden compartir tiempo juntos. INFOBAE