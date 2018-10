09, Noviembre, 2015 09, Noviembre, 2015 7:23 a.m. 7:23 a.m.

LA AGENCIA MUNDIAL ANTIDOPAJE PIDIÓ SUSPENDER A RUSIA

Rusia debe ser suspendida de toda competición, incluidos los Juegos Olímpicos de Río 2016, mientras no respete el Código Antidopaje, estimó este lunes la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) en su esperado informe sobre el atletismo. El informe, que juzga que los Juegos Olímpicos de 2012 en Londres fueron "saboteados" por la presencia de atletas dopados, recomienda también la suspensión de por vida de cinco atletas rusos, entre ellos, la actual campeona olímpica de 800 metros, Maryia Savinova. El informe se concentra únicamente en Rusia y el atletismo, pero el "dopaje organizado" puede concernir a otros países y deportes, estima la AMA en su informe, que añade que estos comportamientos "no habrían podido existir" sin el consentimiento del gobierno ruso. Moscú no hizo esperar su respuesta y contraatacó. La AMA "no tiene el derecho de suspender" a Rusia, aseguró el ministro ruso de Deportes, Vitaly Mutko. El presidente de la Federación Internacional de Atletismo (IAAF, por sus siglas en inglés), el británico Sebastian Coe, propondrá a su Consejo Directivo que considere la posible imposición de sanciones a la Federación Rusa que podrían incluir la suspensión total y la retirada de futuros eventos de la IAAF. La medida urgente anunciada por Coe responde al informe de la Comisión Independiente de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) presentado este lunes en Ginebra. "La información de la Comisión Independiente es alarmante. Necesitamos tiempo para digerir y entender los detalles de las averiguaciones incluidas en el informe. He pedido al Consejo que abra el proceso para considerar sanciones contra la Federación Rusa", declaró Coe. "Este paso no se ha tomado a la ligera", añadió. "Nuestros atletas, patrocinadores y aficionados pueden tener la total seguridad de que allí donde haya fallos en nuestro gobierno o en nuestros programas antidopaje los vamos a solucionar. Vamos a hacer todo para proteger a los atletas limpios y para restaurar la confianza en nuestro deporte". Coe añadió que la IAAF seguirá ofreciendo su "total colaboración con las autoridades policiales en la investigación". INFOBAE