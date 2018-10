11, Noviembre, 2015 11, Noviembre, 2015 1:26 p.m. 1:26 p.m.

LOS NUEVOS BOTINES QUE CAMBIARÁN LA FORMA DE JUGAR AL FÚTBOL

None

La empresa Boot Technologies ha diseñado unos botines que cambiarán completamente la forma de golpear un balón. Hasta el día de hoy sólo se le podía pegar de tres maneras a la pelota: con el lado interior del pie, con el exterior y con la parte donde se ubican los cordones. Sin embargo, no es recomendable utilizar la punta del calzado porque el diseño no permite tener control sobre el disparo, se pierde fuerza e incluso lastima los dedos. Por ese motivo, la firma australiana creó los Serafino 4th EDGE, cuyo diseño con punta plana y mayor confort en la zona permite que los futbolistas puedan rematar con la parte que cubre las falanges. Después de crear 32 prototipos en los últimos seis años, estos botines se lanzarán al mercado en enero del próximo año con un modelo de clásico color negro y algunos detalles amarillos. Los nuevos Serafino 4th EDGE. En sitio web kickstarter los diseñadores explican que el nuevo diseño traerá: Un aumento del 33% en la zona de disparo con respecto a los botines tradicionales, sobre todo en la zona delantera. Confort supremo. Brian Hardie, director del proyecto, asegura que gracias a este nuevo modelo los futbolistas tendrán "sorprendente control y potencia utilizando el total del área, lo que genera una diferencia significante". Las pruebas que han realizado durante todos estos años les permitieron conseguir 91.000 libras de patrocinadores que invirtieron su dinero para que este nuevo modelo pueda salir a la venta. Si bien aún quedan 4.000 libras por juntar en 26 días, la empresa cree que llegarán a la cifra y por eso ya está diseñando diferentes modelos. La nueva punta no sólo genera muchísimos beneficios en cuanto a su uso, sino que además permite agregar una pieza más al diseño de los colores, que varían desde el negro y dorado hasta el celeste y blanco. Para evitar que las grandes compañías copien la idea, Boot Technologies ya ha patentado el creativo diseño que promete reinventar la forma de jugar al fútbol. Si bien algunos entrenadores y futbolistas que han probado el modelo se han expresado en contra por los riesgos que implica pegarle a la pelota con la punta del pie, los creadores sostienen que la triple capa protectora asegura el cuidado de los dedos. En su reglamento, la FIFA no especifica absolutamente nada sobre el diseño de la punta del calzado que debe utilizarse dentro de la cancha, por la tanto en cuanto los botines salgan a la venta, cualquier jugador que quiera podrá utilizarlos. INFOBAE