26, Noviembre, 2015 26, Noviembre, 2015 8:52 a.m. 8:52 a.m.

EL PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN BRASILEÑA DE FÚTBOL RENUNCIÓ A LA FIFA

El Congreso Extraordinario de la Conmebol se reunió hoy en Río de Janeiro, Brasil, para analizar el futuro del organismo, que se encuentra envuelto en el escándalo de corrupción que ha repercutido en todo el mundo del fútbol. El cronograma de temas que habían preparado para debatir en la junta se vio opacado por la renuncia del anfitrión, Marco Polo del Nero, que fue aceptada por unanimidad. La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) emitió un comunicado en el que explicó que el dirigente "optó por dar atención integral a los debates y temas del fútbol brasileño", aunque se cree que la principal razón de su decisión está vinculada a las investigaciones por corrupción que hay en su contra. Hace unas semanas, la fiscal norteamericana Loretta Lynch, quien lleva la causa contra los dirigentes de la FIFA, había dado una conferencia de prensa en Zúrich en donde anunció que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos estaba investigando a dos directivos de la CBF, la FIFA y la CONMEBOL. Uno de ellos sería Marco Polo del Nero y el otro Ricardo Teixeira, ex máximo responsable del fútbol brasileño. La renuncia del dirigente de 74 años fue aceptada por todos los presidentes de las federaciones sudamericanas: Wilmar Valdez (Uruguay), Jaime Baeza (Chile), Alejandro Domínguez (Paraguay), Ramón Jesurún Franco (Colombia), Edwin Oviedo (Perú), Laureano González (Venezuela), Luis Chiriboga (Ecuador) y Luis Segura (Argentina). El ex presidente de la Federación Paulista de Fútbol mantendrá sus cargos como miembro del Comité Ejecutivo de Conmebol y como presidente del organismo que rige el fútbol en Brasil. Su reemplazante será Fernando Sarney, vicepresidente de la CBF e hijo del ex presidente brasileño José Sarney, aunque su cargo deberá ser aprobado por el Comité de FIFA. Marco Polo del Nero llegó a la presidencia de la CBF de la mano de José María Marín, quien fue extraditado a los Estados Unidos en octubre por estar involucrado en la causa por corrupción y por haber aceptado sobornos por millones de dólares a cambio de los derechos comerciales y de difusión de eventos futbolísticos como la Copa América de 2015, 2016, 2019 y 2023, entre otros. INFOBAE