BAYER LEVERKUSEN DESCARTA TRASPASO DE 'CHICHARITO'

Rudi Völler, director deportivo del club Bayer Leverkusen , descartó el traspaso del delantero mexicano Javier " Chicharito " Hernández, debido a que está siendo fundamental para las aspirinas en la Bundesliga. "Somos un equipo de futbol y es importante que seamos exitosos. 'Chicharito' ha jugado un papel muy importante en este proceso gracias a su estilo de juego y a sus anotaciones", subrayó el director deportivo. Völler aseguró que en Alemania tienen claro que no dejará ir a "CH7" a ningún otro club, debido a que el mexicano está siendo fundamental en el éxito del equipo, por lo que no ven la posibilidad de venderlo. "Es por eso que lo trajimos con nosotros. En la primera parte de la temporada, todo ha funcionado de maravilla", resaltó en entrevista con Sky Sport News. El Leverkusen determinó que el mexicano, de 27 años, permanecerá en la institución germana, después de convertirse en una de las sensaciones de la Bundesliga tras un comienzo extraordinario, pues hasta el momento ha anotado 11 goles en el futbol de Alemania. En diversas publicaciones inglesas se comentó que el Arsenal sería el equipo interesado en el atacante azteca. Sin embargo, en la Bundesliga dejan claro que "es fácil rechazar ofertas cuando sabes que no necesitas vender a nadie". El director deportivo apuntó que están en esa posición. "Nos quedaremos con los jugadores que nos ayuden a alcanzar nuestros objetivos".