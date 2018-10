21, Enero, 2016 21, Enero, 2016 4:28 a.m. 4:28 a.m.

CRISTIANO RONALDO SUPO QUE SERÍA ESTRELLA A LOS 11

Cristiano Ronaldo, delantero estrella del Real Madrid, dice que el momento en que supo que iba a ser una estrella ocurrió durante su primera sesión de entrenamiento en el Sporting de Lisboa, cuando tenía sólo 11 años de edad. Ronaldo, de 30 años, ha ganado tres trofeos del Balón de Oro y cuatro premios Bota de Oro, así como dos Ligas de Campeones, tres títulos de la Premier League, dos Copas del Rey, una corona de la Liga y una Copa FA durante su carrera en el Sporting, Manchester Estados y Madrid. En declaraciones a la página web UNSCRIPTD, el delantero recordó el día en 1997 cuando fue llamado a la capital portuguesa y de inmediato sorprendió a sus nuevos compañeros de equipo y entrenadores en la cantera del club. "Yo tenía 11 años", dijo Ronaldo. "Recuerdo cuando estaba en Madeira y Sporting de Lisboa dijo: 'Escucha, queremos verte mejor. Debes venir a Lisboa porque te queremos observar'. "Y recuerdo que en mi primer entrenamiento hice algo y los jugadores me miraban como 'Guau, ¿puedes hacerlo de nuevo?’ Incluso el entrenador! Un paso más y anoté un gol. "Y después del entrenamiento hice algunos trucos con las pelotas. Desde el principio me di cuenta que esto era fácil para mí, pero para los otros chicos era muy complicado. La gente estaba tan emocionada cuando me vieron. Fue fantástico, pues me sentía muy orgulloso, tan grande que la gente apreciara mi talento". ESPN