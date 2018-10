29, Enero, 2016 29, Enero, 2016 1:41 a.m. 1:41 a.m.

GIGANTES DE RIVAS A LA FINAL DE LA SERIE LATINOAMERICANA

Después de un partido tenso como acostumbran a jugar, los Gigantes de Nicaragua lograron llegar a la final. Todo sucedió en la baja del 8 episodio, donde la tropa nicaragüense se fue arriba ante los Tobis de México quien no logró llevar el juego a extra innings pese a los múltiples intentos. El estadio Yamil Ríos Ugarte de Rivas estuvo cargado de drama, los Gigantes luchaban para demostrar porque son los mejores de nuestro país. Ofilio Castro frente al lanzador Hugo Castellanos, quien perdió la pelota y aunque logró el out en la primera base, no pudo impedir que Darrell Campbell anotara desde la tercera, la única carrera del partido para llevarlos a la final. El costeño Darrell abrió el marcador pegando un hit, luego como emergente avanzó a la segunda con un toque de Iván Marín para robarse la tercera con una estupenda barrida que logró conmocionar a los fanáticos del béisbol. Por el momento, los Gigantes aseguraron el subcampeonato y la gran final de la Serie Latinoamericana de Béisbol Profesional será el próximo domingo en el Estadio Nacional Denis Martínez. Andreina Castillo/ 100% NOTICIAS