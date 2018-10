08, Febrero, 2016 08, Febrero, 2016 6:58 a.m. 6:58 a.m.

EL RIÑÓN DE MESSI, VUELVE A DAR POBLEMAS

El futbolista argentino no se ha ejercitado con sus compañeros debido a nuevos cálculos renales que le han sido detectados. Pasará por clínica y no jugará contra el Valencia en Copa. Vuelven los problemas en el riñón para Leo Messi. Según ha informado Catalunya Radio, el astro argentino no se ha entrenado debido a que se le han detectado de nuevo cálculos renales, lo que ha motivado que se le hayan hecho pruebas médicas. Mundo Deportivo, por su parte, ha confirmado que 'La Pulga' tendrá que pasar por una litotricia en la clínica Dexeus para solucionar el problema. No podrá jugar contra el Valencia la vuelta de Copa del Rey, pero sí estará disponible para la próxima jornada de Liga ante el Celta. Punto pelota