CRISTIANO: "LOS ACOSTUMBRÉ MAL, COMO A LOS NIÑOS"

Cristiano Ronaldo compareció en rueda de prensa en la previa del encuentro de octavos de Champions ante la Roma."Veo al equipo bien, estamos haciendo un trabajo fenomenal, las últimas tres semanas entrenamos y jugamos bien, ganamos y marcamos muchos goles, veo al equipo muy bien. Es una competición distinta, muy importante para nosotros y para el Real Madrid, estamos muy ilusionados, sabemos que es muy difícil, los partidos fuera son más complicados pero veo al equipo preparado, hay que entrar bien". Penalti de Messi: "Yo sé por qué Leo lo ha hecho, pero no te lo digo. Piensa lo que quieras"."Es normal, ya encaro esto como una cosa normal, he acostumbrado demasiado mal a las personas, es como a un hijo, le das cosas mucho tiempo y si no se lo das va a empezar a llorar, yo os acostumbré mal y cuando no lo hago no lloráis pero empezáis a escribir demasiado. Firmaría continuar así, en una forma 'mala' hasta final de temporada". ¿La BBC no tiene el buen rollo de la MSN?: "En el Manchester gané la Champions y no hablaba con Ferdinand, Giggs o Scholes. Nos dábamos los buenos días y ya está. En el campo defendíamos el interés del equipo. Las comiditas y los besitos y los abrazos no valen de nada. No es mejor que Bale venga a cenar a mi casa o montar comiditas. Somos profesionales.""Me siento bien, feliz, estoy en un club que me da cariño, juego siempre, hago goles de vez en cuando, no puedo estar mas feliz que eso, en el mejor club del mundo"."Siento jugando cualquier partido con el Madrid lo mismo, me quiero divertir, ayudar al Madrid a ganar, hacer exhibiciones, esta es una competición especial pero en mi cabeza quiero hacer siempre un buen trabajo independientemente de la competición que sea. Mañana es un partido bueno, de Champions, ante un buen equipo, pero vamos a intentar hacer nuestro fútbol y ganar el partido"."Es una referencia para todos. La edad en el fútbol no es importante. Igual a los 40 sí, pero si el quiere seguir jugando y se siente bien, adelante. En el fútbol no hay límites"."Desde que estoy en España dime un jugador que haya marcado más goles fuera de casa. No hay"