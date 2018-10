BIG PAPI MUESTRA LA PELOTA DE SU PRIMER HR EN MLB

El bateador designado de los Medias Rojas de Boston David Ortiz , tendrá su último paseo por las Grandes Ligas en la temporada 2016, y como siempre ocurre en estos casos, el jugador ya ha comenzado a recordar los mejores momentos de su carrera, tanto dentro como fuera de los diamantes. El portal de la cadena televisiva de los Medias Rojas NESN recogió uno de esos momentos, al reseñar que Ortiz había colocado en su cuenta en la red social Twitter un momento que compartió con su padre en el desayuno de este jueves, cuando Leo Ortiz le mostró a su hijo la pelota del primer cuadrangular que conectó en las Grandes Ligas, el 14 de septiembre de 1997, mientras jugaba para los Mellizos de Minnesota ante los Vigilantes de Texas . "Estaba desayunando con David y de repente le pregunté: ¿Qué pasó el 17 de septiembre de 1997?", dijo el patriarca de los Ortíz a Enrique Rojas de ESPNDeportes.com. "Se quedó callado y luego me dijo que se daba por vencido. No sabía si habría ocurrido algo importante en esa fecha", agregó. "Entonces saqué la pelota y le dije que ese día bateó el primero de todos sus jonrones en las Grandes Ligas", dijo Don Leoel patriarca de la familia Ortiz. "Recuerdo el día como si fuera hoy porque el jonrón se lo pegó a Julio Santana , quien era su compañero con Leones del Escogido en la liga invernal dominicana", agregó. Don Leo mostró además la inscripción en español que David le puso a la pelota al regalarsela a su padre: "Para mi querido y esmerado padre Leo Ortiz de tu hijo". "Guardo muchas cosas importantes de la carrera de mi hijo, pero no recordaba donde había puesto la bola del primer jonrón y tardé un par de días buscándola antes de poder mostrarsela", dijo Leo Ortiz. Por su parte el bateador designado de los Medias Rojas le contó a Enrique Rojas su versión del episodio. "Todo ocurrió mientras desayunaba con mi papá y mi hermana hace dos semanas", dijo Ortiz por teléfono desde Miami, donde llegó el jueves desde Santo Domingo. "Me preguntó sobre una fecha y no sabía de que me hablaba. Entonces abrió una caja llena de pelotas y otros objetos y quedé asombrado por tantas cosas que ni recordaba", agregó. "Le hice varias fotos y le devolví la caja. Las fotos las subí ayer [miércoles] porque fue cuando tuve tiempo", dijo Ortiz. Ortiz, quien anunció que se retirará del béisbol luego de la próxima temporada, informó a ESPNdeportes.com que se reportará a los entrenamientos primaverales el martes. El primer día de entrenamientos para los jugadores de posición de Boston será el miércoles. ESPN