19, Febrero, 2016 19, Febrero, 2016 6:33 a.m. 6:33 a.m.

CHESLOR BUSCA CHANCE EN SEGUNDA BASE CON KANSAS CITY

Arrancaron los entrenamientos esta semana para los equipos de las grandes ligas, lanzadores y receptores ya se reportaron a sus respectivos conjuntos. Los actuales campeones Kansas City pretenden darle partidos en la segunda base al nicaragüense Cheslor Cuthbert en la pre-temporada. “Los Reales perdieron al intermedista Ben Zobrist como agente libre. El veterano venezolano Omar Infante ha arrastrado una serie de dolencias en los últimos años, así que muy probablemente jóvenes como el nicaragüense Cheslor Cuthbert y el puertorriqueño Christian Colón conseguirán algunos partidos en la posición”, esto apareció en la página de la MLB sobre el nicaragüense. “Ganar el campeonato mundial es lo más difícil que se puede hacer en este deporte”, dijo el manager Ned Yost. “Digo, hay 30 equipos que tratan de lograrlo todos los años. Tienes a las personas más inteligentes en el deporte tratando de ver cómo lo consiguen. No es fácil. Pero tenemos un buen núcleo, un buen grupo de jóvenes. Ellos tienen la experiencia. Y van a hacerlo de nuevo”, recalco el manager de Kansas. Con estas declaraciones se estaría descartando la posibilidad de ver al nica en los jardines. “Alex Ríos también se fue como agente libre tras una decepcionante campaña del boricua, y los Reales planean alternar con Jarrod Dyson y al brasileño Paulo Orlando. Ambos ofrecen buena velocidad, lo que significa que el que no esté en la alineación será valioso desde la banca”, se publico en la página de MLB. Una de las adquisiciones para el conjunto es el derecho Ian Kennedy que llega en sustitución de Johnny Cueto. “Siempre he querido jugar con jugadores así”, dijo el lanzador Kennedy, uno de los pocos recién llegados al equipo este año. “Ellos juegan una defensa increíble, son talentosos y estoy muy entusiasmado de incorporarme. No cambiar nada y ayudar al equipo a ganar”. El campo de entrenamiento es en Surprise, Arizona. Los dominicanos Edinson Vólquez y Yordano Ventura, además, de Kennedy, están asegurados en la rotación y Kris Medlen. Eso significa que el quinto abridor saldría entre Chris Young y el derecho Dillon Gee, que firmó un contrato de ligas menores. Radio Ya