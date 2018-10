08, Marzo, 2016 08, Marzo, 2016 3 a.m. 3 a.m.

MARIA SHARAPOVA DIO POSITIVO EN PRUEBA ANTIDOPING

None

La tenista rusa María Sharapova anunció ayer en Los Ángeles, Estados Unidos, que ha dado positivo en un control antidopaje al que se sometió durante el pasado Abierto de Australia por un medicamento que ha utilizado durante los últimos 10 años. La rusa, ganadora de cinco títulos del Grand Slam, explicó que ese medicamento, Meldonium, se encuentra en la lista de los prohibidos desde el 1 de enero pero que ella no lo sabía. “Asumo toda la responsabilidad. Cometí un gran error”, declaró Sharapova. La rusa, de 28 años, que no ha jugado desde que perdió en cuartos de final del Abierto de Australia, dijo que no desea concluir su carrera de esta manera. “No quiero terminar mi carrera con una suspensión por dopaje”, destacó la campeona rusa. “Mi esperanza es que pueda tener una segunda oportunidad y volver a competir”, agregó. “He recibido una carta el pasado 2 de marzo en la que se me informaba de un positivo en la prueba antidopaje que se me realizó el pasado enero durante el Abierto de Australia. Desconozco que tipo de sanción podré recibir, porque en la carta no se me específica”, señaló. El Meldonium, que incrementa el rendimiento físico y mental, y que este año ya se encuentra en la lista de sustancias prohibidas por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) y el Programa Antidopaje del Tenis, se fabrica en Letonia. Sharapova reconoció que lo sucedido provoca un grave daño tanto a su imagen como a la del tenis mundial: “He tenido una carrera plena de responsabilidad y profesionalismo desde que llegue al circuito, pero ahora, con mi gran error, he fallado a mis seguidores y también al deporte del tenis”. La rusa explicó que ha tomado el fármaco Meldonium durante 10 años para tratar una serie de problemas de salud como gripes recurrentes o electrocardiogramas irregulares, además de que se hizo pruebas de la diabetes, una enfermedad que afecta a su familia. Sharapova insistió en que ella no sabía que desde el 1 de enero ese medicamento había sido prohibido por la AMA, pero asumió lo que se le viene encima: “Sé que tengo que afrontar las consecuencias”. Cuando Sharapova convocó la rueda de prensa de ayer, se especuló sobre su posible retirada del tenis. “Si se hubiera tratado de anunciar mi retirada del tenis no lo habría hecho en un hotel céntrico de Los Ángeles con esta alfombra, que es bastante fea”, bromeó. Sharapova anunció el pasado jueves que no iba a participar en el torneo de Indian Wells debido a una lesión en el antebrazo izquierdo. Poco después del anuncio de Maria Sharapova, la Federación Internacional de Tenis (ITF) informó en un comunicado de que la tenista rusa será suspendida provisionalmente a partir del 12 de marzo. La ITF explica que el 26 de enero pasado Sharapova entregó una muestra a su Programa Antidopaje del Tenis (TADP) en relación con su participación en el Abierto de Australia. Tomado de: La Prensa