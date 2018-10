LAS RIVALIDADES ENTRE EL BARCELONA - REAL MADRID EN EL CLÁSICO

Rivalidad eterna de estrellas: Messi vs. Cristiano Ronaldo

Messi y Cristiano Ronaldo son eternos rivales en los clásicos

El duelo entre clubes: Real Madrid supera al Barcelona

Choque de entrenadores: Luis Enrique ante Zidane

La pelea de los tridentes: la MSN contra la BBC

El trío integrado por Gareth Bale, Karim Benzema y Cristiano Ronaldo (BBC) llega en un gran momento al Camp Nou, ya que suma 62 goles en Liga. Su líder natural es CR7, con 28 conquistas, mientras que Benzema llegó a 20 y Bale a 14.

Pero en la otra vereda están Lionel Messi, Luis Suárez y Neymar (MSN). Una combinación sudamericana letal que lleva 69 goles en Liga y es el principal sostén de las aspiraciones de un Barcelona que parece invencible. Los 26 goles de Suárez, los 22 de Messi y los 21 de Neymar son claves en esta racha culé de 37 partidos sin perder.

Será la segunda vez que se enfrenten las dos delanteras más poderosas del mundo. La vez anterior ocurrió la pasada temporada y fue victoria para los azulgranas por 2-1 en el Camp Nou.

Dentro del duelo histórico y de alcance mundial que tienen el Barcelona y el Real Madrid, existenque se presentan en esta edición. La más saliente es la que ya sostienen hace varios partidos el argentino Lionel Messi y el portugués Cristiano Ronaldo, pero no será la única a la que habrá que prestar atención.Es imposible no poner a los dos cracks cara a cara en la previa de un clásico. El argentino Lionel Messi tiene una leve superioridad de goles anotados en clásicos ante el Real Madrid porque lleva 21 goles en 31 partidos (0,67 es su promedio), mientras que Cristiano suma 15 tantos contra el Barcelona en 24 clásicos disputados (0,62), en cualquier tipo de competencia.En las asistencias, el futbolista nacido en Rosario tiene una amplia ventaja, con 13 habilitaciones contra sólo una del jugador oriundo de Madeira. Esta temporada, ambos tienen disputada la misma cantidad de partidos (38). El artillero luso llega más dulce porque hizo 41 goles, contra los 37 convertidos por el crack albiceleste. Aunque en los últimos 10 encuentros de ambos, Messi hizo 13 goles en el Barcelona contra 11 tantos de Cristiano Ronaldo en el Real Madrid.El clásico entre Real Madrid y Barcelona se jugó en 231 ocasiones y, aunque en la última época los resultados han sido más favorables al equipo culé, los madridistas pueden estar orgullosos de que todavía lideran el historial. Aunque no por mucho. El conjunto merengue ganó 92 partidos, el Barcelona ganó 91 y los 48 restantes fueron empates. Las estadísticas indican que si los dirigidos por Luis Enrique logran un triunfo, igualarán en cantidad de partidos ganados a su más acérrimo enemigo. En el Camp Nou, escenario de la nueva edición del clásico, se jugaron 85 partidos. Allí el Barcelona hizo valer su localía, ya que registra 49 victorias, contra 19 del Real Madrid. Además hubo 17 empates. La última victoria del Real Madrid en el Camp Nou tuvo lugar la temporada 2011-2012. El resultado fue 2-1. Aquel día el equipo madridista comenzó en ventaja con un gol de Sami Khedira y, aunque Alexis Sánchez logró empatar para los culés, Cristiano Ronaldo definió el partido.El francés se convirtió en entrenador del Real Madrid hace muy poco tiempo y hará su debut en partidos ante el Barcelona como DT. Pero en sus épocas de futbolista ya tuvo que enfrentar a Luis Enrique, quien hoy dirige al elenco blaugrana. Zidane se enfrentó en tres ocasiones en Liga a Luis Enrique sin lograr ganar en ninguna de ellas. Ante el asturiano, suma un empate y dos caídas. Lo saliente es que ambos jugadores marcaron un gol en dichos partidos. En cuanto a sus partidos por la Champions League, "Zizou" puede presumir de que no perdió frente al actual entrenador del Barcelona. Jugaron dos partidos, que acabaron en una victoria y un empate. Además, Zidane marcó otro gol.Tomado de: Infobae