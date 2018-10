09, Abril, 2016 09, Abril, 2016 2:05 a.m. 2:05 a.m.

ROMÁN GONZÁLEZ EN LA ETAPA FINAL DE SU PREPARACIÓN PARA SU PRÓXIMA PELEA

Román "Chocolatito" González, está en la recta final de su preparación en Costa Rica, para su pelea del 23 de abril contra el puertorriqueño Mc Williams Arroyo en Inglewood (California, Estados Unidos). A pesar de saltar como favorito para este combate, González siempre muestra respeto por sus oponentes “El muchacho es bueno (Arroyo), tiene lo suyo, al igual que yo tengo lo mío. Imagino que le ha dado importancia a la pelea. No hay rival pequeño”, dijo al periodista Carlos Alfaro. “En el boxeo lo más difícil es bajar de peso, siempre lo he dicho. Lo importante es que estoy trabajando en eso con mi equipo y esperamos que todo salga bien”, aseguró el Chocolatito. La fama, el dinero y la diversión vuelven loco a cualquiera, y lo cambian de una u otra manera; no obstante, para González es pasajero. “Gracias a Dios me llevó a estar como número uno del mundo, es una bendición que hemos logrado con mi equipo de trabajo. No hay que tirárselas (presumir), me siento contento hasta donde he llegado”, mencionó Román. Por su parte, Arnulfo Obando, entrenador del pequeño destructor de los pesos pequeños, expresó: “Uno no puede menospreciar a ningún rival. Nos esforzamos en dar el todo por el todo para que Román llegue en las mejores condiciones, pero el punto lo pone él con su entrega y disciplina en los entrenamientos”. El Nuevo Diario.