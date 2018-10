19, Mayo, 2016 19, Mayo, 2016 8:28 a.m. 8:28 a.m.

RENUNCIA CANELO ÁLVAREZ AL TÍTULO MEDIANO

Canelo Álvarez renunció al campeonato de peso medio del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), que lo había orillado a una subasta para este 24 de mayo con motivo de una pelea ante el kazajo Gennady Golovkin, pero aseguró que ese pleito se sigue negociando. "Después de mucho pensarlo, le pedí a mi equipo en Golden Boy Promotions que continuara negociando la pelea con Gennady 'GGG' Golovkin, y llegaran a un acuerdo lo más rápido posible. También informamos al CMB que voy a dejar vacante su campeonato", estableció Álvarez a través de un comunicado. "Durante toda mi carrera, he tomado muchas peleas que nadie quería porque no le tengo miedo a nadie, y hoy eso es más cierto que nunca. Voy a pelear con 'GGG' y voy a vencer a 'GGG', pero no voy a verme forzado a entrar al ring por límites de tiempo creados", añadió Sául. El CMB había dado a Golovkin y a Alvarez hasta el 24 de mayo para negociar una pelea. En dado caso de que no hubiera acuerdo, entonces la pelea se iba a subastar, lo cual no resultó del agrado de Canelo ni de su equipo desde el momento en que se anunció. "Los cinturones aquí se hacen a un lado, hay que pelear por honor y por gloria", dijo Álvarez tras noquear a Amir Khan el pasado 7 de mayo, mientras Golovkin aguardaba por sus palabras. De inmediato, el organismo designó como campeón al peleador kasajo. En el comunicado, el aún campeón mediano de The Ring asegura que su prioridad es Golovkin y dejó entrever que puedan negociar un acuerdo que beneficie a ambas partes. "Espero que haciendo a un lado este marcar del reloj, los dos equipos puedan negociar esta pelea, y que 'GGG' y yo podamos entrar al ring lo más pronto posible para darle a los fans la pelea que quieren", añadió el tapatío. Respecto a este anuncio, Óscar de la Hoya afirmó en el mismo comunicado que no va a negociar con límites de tiempo e invitó a Tom Loeffer, presidente de K2 Promotions, a que se siente a negociar el combate. "No pueden negar que Canelo es la estrella más grande en el boxeo. Está dispuesto a entrar al ring con 'GGG' para mostrarle al mundo que también es el mejor libra por libra del mundo, pero no vamos a negociar con límites de tiempo", dijo el ex campeón mundial, presidente de Golden Boy. Con el título del CMB fuera de competencia, aunque resta ver si Golovkin será elevado al grado de campeón absoluto de peso medio en el organismo que dirige Mauricio Sulaimán, cree Óscar que será más fácil negociar. Fuente:ESPN