18, Julio, 2016 18, Julio, 2016 4:04 a.m. 4:04 a.m.

MILLONARIAS GANANCIAS PARA JOSEP GUARDIOLA SI GANA LA CHAMPIONS LEAGUE CON EL MANCHESTER CITY

None

El director técnico de 45 años confesó que triunfar en la liga inglesa es un reto para él. Josep Guardiola se encuentra preparando la pretemporada con el Manchester City, club en el que buscará demostrar que el juego que supo desplegar en el Barcelona y en el Bayern Múnich bajo su conducción, también puede ser realizado en la Premier League. Guardiola firmó un contrato en el que, según publicó el sitio británico Daily Star, figura una cláusula de 4 millones de dólares (3 millones de libras esterlinas) en caso de que logre ganar la Champions League. El entrenador conquistó la liga dirigiendo el Barcelona en 2009 y 2011, sin embargo no puedo alcanzar alcanzar la victoria con el Bayern Múnich, club en el que dirigió entre 2013 y 2016. Guardiola se embolsará 27,4 millones de dólares anuales, siendo en el director técnico mejor pagado del planeta, así que no ganar la Champions League, no será un problema monetario para el español. Fuente: Infobae