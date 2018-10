14, Agosto, 2016 14, Agosto, 2016 6:07 a.m. 6:07 a.m.

LA DURA PATADA DE NEYMAR QUE CAUSÓ UNA TRIFULCA CON LOS COLOMBIANOS

El partido por los cuartos de final de los Juegos Olímpicos entre Brasil y Colombia se jugó con mucha fricción, y tuvo su punto más caliente cuando Neymar entró con excesiva dureza sobre Andrés Roa, lo que ocasionó un enfrentamiento entre los jugadores. El atacante del Barcelona pateó desde atrás al mediocampista del Deportivo Cali, sin intención de buscar el balón. El árbitro le sacó rápidamente la tarjeta amarilla, pero no evitó los empujones e insultos entre los rivales. La previa del partido estuvo envuelta con polémica, con el recuerdo del encuentro entre ambas selecciones en el Mundial 2014, también por cuartos de final, cuando una dura entrada lesionó a Neymar en la columna y lo dejó fuera del torneo. "No quiero entrar en polémicas, se trata de un espectáculo y tenemos que respetar al público y más en unos Juegos Olímpicos. Neymar es un gran jugador, pero la falta que cometió fue descalificadora", dijo el técnico colombiano, Carlos Restrepo. Por su parte, el entrenador de Brasil, Rogério Micale, señaló: "Neymar dio una respuesta positiva en términos de equilibrio. Él fue provocado durante los 45 minutos del primer tiempo. Recibió una tarjeta amarilla y después no perdió el equilibrio durante el segundo tiempo". Brasil, que busca su primer oro olímpico para el fútbol masculino en su historia, enfrentará a la sorprendente Honduras en semifinales.