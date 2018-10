Morata se confiesa en Inglaterra: depresión, Selección, Sarri...

En una entrevista en 'The Mirror', el delantero madrileño ha hecho balance de cómo lo ha pasado desde que empezó 2018 y sus renovadas ilusiones

Álvaro Morata está feliz, tras el reciente nacimiento de sus hijos (se ha cambiado el dorsal por ellos, del 9 al 29). Y el delantero madrileño afronta su segunda temporada en el Chelsea, con renovadas ilusiones a las órdenes de Maurizio Sarri.

Morata llegó al equipo londinense el pasado verano, procedente del Real Madrid (que ingresó 80 millones). Empezó bien la campaña, pero se fue apagando hasta que Giroud, que llegó en el mercado invernal, le arrebató el puesto en la punta del ataque del equipo entonces entrenado por Conte.

El delantero, que se quedó fuera de la lista del Mundial de Julen Lopetegui, ha reflexionado en una entrevista en 'The Mirror' sobre cómo lo ha pasado: "Tenía un bloqueo en la cabeza y no quería hablar con nadie. No quería escuchar a nadie. Solo quería quedarme en casa. "Probablemente no sea depresión, pero casi...".

"En el fútbol todo se trata de la cabeza y en el último año sufrí en este aspecto porque vine aquí con muchas expectativas y mucha presión", dice y añade: "Comencé bien, pero empecé a tener molestias en la espalda, no sé por qué. Hice muchas cosas para intentar recuperarme, pero no pude".

Morata también se refirió a cuando le llamó Lopetegui para decirle que no estaba en la lista definitiva de 23 internacionales para el Mundial de Rusia: "No me importa admitir que hubo algunas lágrimas. Vine al Chelsea para estar en el equipo para la Copa del Mundo, para tener la oportunidad de jugar en el once inicial. Pero estas cosas sólo te hacen crecer y hacerte más fuerte. Al día siguiente, tuve una sesión publicitaria con Hugo Boss en una plaza de Madrid y no pude poner la cara correcta. Sabía que habría muchos periodistas preguntándome sobre la Copa del Mundo".

Ahora Morata asegura que está muy bien, física y emocionalmente para afrontar la temporada en el Chelsea con garantías de volver a brillar: "En el fútbol actual, si no tienes el 100 por ciento de energía, estás en problemas". Y confiesa lo que le dijo su padre cuando el Chelsea hizo oficial a Sarri: "Todos los delanteros con Sarri marcan muchos goles, así que no te preocupes, éste será tu año. Ahora es el momento de ser un jugador importante, para ayudar al equipo a obtener trofeos y devolver todas las cosas que el Chelsea me dio: confianza, su voluntad de hacerme un jugador superior...".