Serena, tocada tras la peor derrota de su carrera: "No me he sentido una buena madre"

La estadounidense quiso transmitir a sus seguidores los sentimientos que tuvo la semana pasada tras caer en el torneo en San José

Serena Williams sufrió la semana pasada en el torneo de San José la peor derrota de su carrera. La británica Johanna Konta, 48º del ranking WTA, le endosó 6-1- y 6-0 para eliminarla en primera ronda del torneo. Fue un varapalo y la estadounidense quiso guardar silencio. Tampoco habló para confirmar su ausencia en el Premier 5 de Montreal, ya que fue el propio torneo quien lo confirmó. Serena no había apuntado los motivos, hasta que ha utilizado su Instagram para contar a sus seguidores como se sentía.

"La semana pasada no fue fácil para mí. No sólo estaba aceptando cosas difíciles, simplemente estaba en un caos. En su mayoría era porque no me sentía una buena madre. Leí varios artículos que decían que las emociones postparto pueden durar hasta tres años si no se tratan. Hablando con mi madre, mis hermanas y amigos entendí mis sentimientos eran normales. Saber que no estoy haciendo lo suficiente por mi bebé. Todos hemos estado allí, trabajo mucho para tratar de ser la mejor atleta que puedo. Sin embargo, eso significa que aunque he estado con ella todos los días de su vida no lo he hecho todo lo que me gustaría. La mayoría de las madres que lidian con lo mismo, encontrando un equilibrio. Son las verdaderas heroínas", apuntó la ganadora de 23 Grand Slam.

Pese a los dificultades que está pasando, que explican su baja de Montreal, la tenista quiso terminar su publicación con un mensaje positivo para sus seguidores: "Estoy aquí para deciros: si tenéis un día o una semana difícil. Esta bien. ¡Yo también! Siempre hay un mañana".