Moisés Fuentes: “Voy a subir con la bandera de Nicaragua”

9:21 a.m.

El mexicano, que se enfrentará el próximo 15 de septiembre a Román González, dijo que está con el pueblo nicaragüense

El mexicano Moisés Fuentes expresó que se siente bien emocionalmente ante la pelea con el nicaragüense Román “Chocolatito” González, y aunque falta un mes para el combate, dice que su preparación está casi al cien por ciento.

“Estoy en un setenta por ciento y falta más preparación y en estos días que me falta voy a sentirme en las mejores condiciones”, aseveró.

Para la pelea, programada el próximo 15 de septiembre en Las Vegas, muchos nicaragüenses han dado la espalda a Chocolatito por ser un aliado del gobierno de Daniel Ortega. En cambio, Fuentes, dice recibir a diario cientos de mensajes en apoyo a su persona. “´Tienes que ganar, hazlo por Nicaragua, Román González nos ha traicionado’, son palabras de gente de Nicaragua. Los entiendo porque Román ha tomado otro rumbo que está de parte del Gobierno”, señaló Fuentes, de 32 años.

Sin embargo, dice entender el actuar del nicaragüense por el bienestar de su familia, “aunque debió de estar con el pueblo, defenderlo. El pueblo está enojado con él”, agregó.

“Yo estoy con la gente de Nicaragua. Voy a subir respetando a toda la gente de Nicaragua, a todos los problemas y voy a subir con la bandera de Nicaragua”.

“Una pelea dura”

Moisés Fuentes, quien ha sido dos veces campeón del mundo en 105 y 108 libras, dijo que será “una pelea muy dura” ya que Chocolatito “es uno de los mejores pesos chicos de la historia”.

“Quiero ganar y no va hacer un plato fácil para Román González”, enfatizó.

“Tengo ganas de ser otra vez campeón mundial, viene descalabrado Román, viene de una derrota, viene lastimado de lo que está pasando en su país, viene de un año inactivo, y un knockout que pesa mucho, y esos son las ventajas que tengo”.

Ante las publicaciones que aseveran que el mexicano busca “retirar” a Román, él expresó que “hay gente que es amarillista y transforman las declaraciones”. “Yo no pienso retirar a nadie, pienso que va hacer una buena pelea”, alegando que él no le faltaría el respeto al nicaragüense.

Quiere dar una sorpresa

El mexicano confiesa que está consciente de que él no es favorito, aunque puede dar una “sorpresa”. “Yo no soy favorito, pero puedo hacer grandes cosas. Yo creo y deseo de todo corazón dar una sorpresa. No sabemos en un año qué haya pasado con Román”.

Fuentes que es creyente de Dios, resaltó que las expresiones que Román pueda retirarse muy pronto –coincidiendo con la pelea con él- solo podría resultar en los planes de Dios. “Dios tiene un gran destino para mí… por algo me regalan esta pelea, por algo me siento en mis mejores condiciones”, expresó ilusionado el mexicano.