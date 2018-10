Usain Bolt debuta como futbolista profesional

11:50 a.m.

Usain Bolt, exatleta jamaiquino con múltiples récords mundiales de velocidad, ha debutado este 31 de agosto como futbolista profesional del club Central Coast Mariners, que juega en la primera división de Australia, informa el diario Mundo Deportivo.

Ese equipo australiano ganaba por 6-0 un encuentro amistoso contra Central Coast Select cuando el campeón olímpico entró al campo de juego en el minuto 70 y su desempeño fue bastante modesto: lanzó un tiro al arco que pasó lejos de la portería rival.

Tras finalizar el partido 6-1, Bolt declaró que agradecía a los Mariners "la oportunidad" de jugar al fútbol de manera profesional y mostró su predisposición a mejorar su rendimiento antes de que la A-League australiana comience el próximo 19 de octubre.

"Aprecio mucho el apoyo que me han dado los compañeros. Me sentí un poco nervioso, me gustaría haber intervenido más pero apenas acabo de empezar el trabajo", dijo Bolt.

En ese sentido, afirmó que su forma física está "mucho mejor que la de hace pocas semanas" y que ahora necesita "seguir en la misma línea".