Maradona: “Maduro me ofreció la selección de Venezuela”

En su presentación como entrenador de Dorados de Sinaloa, Maradona reconoció que el presidente venezolano le ofreció la Vinotinto

No es un secreto la gran relación que tienen el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro y el legendario futbolista argentino Diego Armando Maradona, quien en su presentación con Dorados de Sinaloa de México, realizó una confesión que involucra a la selección de fútbol de nuestro país y al mandatario de la nación.

El ‘Diez’ confesó que antes de tomar la oferta del conjunto mexicano, Maduro le ofreció la selección Vinotinto, esto a pesar de que actualmente se encuentra Rafael Dudamel en el timón del conjunto criollo.

“Incluso tuve ofertas importantes en Argentina, pero yo estuve hablando con Evo (Morales) y me ofrecieron la selección de Bolivia y Maduro me ofreció la Selección de Venezuela, pero me siento con ganas de patear césped. Lo de Dorados creo que es importante en mi vida” señaló el ex futbolista argentino en la conferencia de este lunes.

Maradona estuvo durante el cierre de campaña de la reelección de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, e incluso causó mucha indignación a nivel mundial por el baile que realizó en tierras venezolanas.

La polémica no terminó ahí, Maradona siguió mostrando su apoyo al mandatario venezolano e incluso aseguró que “Venezuela es libre para siempre” esto luego de que se diera a conocer que Maduro fue el vencedor en las elecciones.

Por Luis Guillermo Vázquez