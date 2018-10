Simeone: “El Madrid está manejando muy bien la ausencia de Cristiano Ronaldo”

Con la dudas de Rodrigo o Thomas y Lemar o Correa, Diego Pablo Simeone se presentó en la rueda de prensa dispuesto a jugar al despiste a un día del derbi madrileño. “Se me pasan un montón de cosas por la cabeza siempre previo al partido, normalmente termino decidiendo por detalles o características que creo que nos puedan hacer mejor al partido”, advirtió el técnico del Atlético de Madrid, que abrió más la duda cuando se refirió a la conexión Griezmann-Lemar para romper la presión adelantada del Real Madrid: “El Madrid trabaja muy bien tras la perdida de la pelota, tiene una buena recuperación a partir de su perdida, porque tiene mucha gente en sus zonas de ataque. Correa y Diego Costa nos dan más profundidad, Lemar puede jugar más entrelineas, Griezmann se adapta a la dos situaciones ... Con Rodrigo y Thomas tenemos características diferentes, que nos pueden dar soluciones los dos y por ahí andará el partido&rdquo.

🎙💬 Esta ha sido la primera respuesta de Julen Lopetegui en la rueda de prensa previa al #RMDerbi de mañana. #RMTV pic.twitter.com/ocmwFLJ0um — Real Madrid C.F. (@realmadrid) 28 de septiembre de 2018

En su análisis del Madrid, Simeone valoró el efecto de la ausencia de Cristiano Ronaldo: “Está claro que la ausencia de Ronaldo la está manejando muy bien el Madrid que viene compitiendo enormemente. En cuanto a la forma que llega cada equipo no le doy mucha importancia porque son partidos de emociones, de hombres, de gente con mucha personalidad, y aquellos que puedan jugar en ese límite emocional son los que terminan respondiendo naturalmente al juego del fútbol y son los que terminan resolviendo los partidos para su equipo”.

El Cholo no cree que se encontrará a un Madrid tocado por la derrota en Sevilla: “Estoy viendo un buen Madrid, más allá del partido último, que no ha tenido un buen encuentro en el primer tiempo, que puede suceder, porque el Sevilla es un gran .equipo y tiene una forma de jugar que no es fácil competir contra ellos y están tomando confianza en ese sistema y no por casualidad vienen haciendo partidos importantes. Creo el Madrid ha mostrado hasta este momento ser un equipo vertical, teniendo a Asensio y a Bale, que tienen un gran cambio de paso, buenos y movimientos de ataque, con buena visión de lejos de Kroos, Modric y Ramos. A esas transiciones rápidas con Bale y Asensio añaden que pueden combinar bien”.

Preguntado por el nivel de su pareja de delanteros, Simeone parece estar tranquilo. “A Costa lo veo fantástico. Para mí, el otro día en el primer tiempo sobre todo hizo un partido muy bueno, participó en la asistencia del primer gol del equipo, se movió continuamente, físicamente esta fuerte y mañana seguro que hará un gran partido”.

Sobre la mejoría de Griezmann dijo: “El equipo va mejorando y en consecuencia de que va mejorando el equipo van mejorando las individualidades, es muy difícil que un futbolista es mejor cuando el equipo no está bien, entonces el equipo ha mejorado y en consecuencia las inidividualidades importantes que tenemos van creciendo”, concluyó Simeone.

Por Ladislao J. Moñino