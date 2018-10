Kroos da la cara por Lopetegui: "Queremos que continúe..."

11:19 a.m.

El alemán, que no suele hablar en público con frecuencia, salió en defensa del entrenador

AS

“Queremos que Lopetegui continúe, es un buen entrenador. Esa es mi opinión”. Kroos, uno de los pesos pesados del vestuario del Madrid, se mostró así de tajante para defender a Julen. El alemán aún no se atreve a hablar ante los medios en español, pero utilizó el inglés para dar la cara por Lopetegui después del partido contra el Viktoria Plzen. No dio rodeos y cuando atendió a unos pocos medios escritos en la zona mixta del Bernabéu, respondió con contundencia a la pregunta de si comparte el sentimiento de que todo el vestuario está con Lopetegui: “Sí, y creo que se ha podido ver en estos partidos. No todo está yendo bien, pero el equipo ganó”.

Kroos va más allá y está convencido de cambiar esta dinámica. “Estamos creando y haciendo todo lo posible para obtener buenos resultados. Estoy seguro de que vamos a darle la vuelta a esta situación con Lopetegui”. No suele hablar en público con frecuencia, de ahí que su respaldo contundente al entrenador sea aún más relevante. El alemán respaldó al técnico vasco con palabras, pero también con hechos. Ante el Viktoria Plzen se le vio especialmente implicado en la presión alta del equipo, una de las señas de identidad de Lopetegui. Además, no dudó en arengar al resto de compañeros con gestos y voces para que acompañaran con intensidad en la presión.

También analizó los puntos débiles del equipo: “Para ser honesto debo decir que el Viktoria Plzen tuvo tres muy buenas ocasiones, debemos defender mejor. Pero también pudimos marcar el tercer y cuarto gol…”. Sobre la ansiedad ante los malos resultados, cree “que el equipo no está nervioso, estamos intentando crear. Por supuesto, si fallas varias ocasiones y ellos hacen el 2-1 son momentos complicados. Pero ganando el partido y estando juntos, vamos a mejorar. En los últimos tres años también tuvimos momentos complicados”.

Por último, analizó el Clásico. “Por supuesto que es un gran partido para nosotros, para levantarnos. Será difícil, pero tengo confianza”. Además, considera que a pesar de la baja de Messi el Barcelona sigue siendo un rival muy peligroso: “Ha demostrado durante los últimos años que es muy importante para ellos, pero créeme que tienen un buen equipo”.