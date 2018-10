Nadal y Djokovic se plantean no jugar en Arabia Saudí

8:30 a.m.

Tras los recientes acontecimientos de violencia, ambos jugadores no tienen claro si disputar la exhibición prevista para el 22 de diciembre

Rafael Nadal y Novak Djokovic seguirán luchando este final de año por terminar la temporada como número uno del mundo, puesto que pertenece al balear actualmente pero 'amenazado' por el resurgimiento del coloso serbio. Ahora en París tendrán una nueva cita. Al término de la temporada, el próximo mes de diciembre (día 22), ambos tiene previsto verse las caras en un exótico partido en Arabia Saudí. Tras los acontecimientos en las últimas semanas, la disputa de este partido está en el aire.

Ambos llegaron a un acuerdo con los organizadores hace un año, tiempo en el que todo ha cambiado mucho en el país árabe. En París, ambos fueron preguntados por ello y no confirmaron que vayan a jugar. "Algo malo ha pasado últimamente, queremos que se aclare todo y veremos. Dimos el consentimiento de esto hace un año" dice Nadal. "No me gusta verme envuelto en temas políticos y es una pena que nos hayamos visto en esto. Sé que lo que ha ocurrido es triste. Tenemos que recibir más información por ahora" dice Djokovic.