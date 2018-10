Sergio Ramos: Nos sentimos responsables de la situación

Sergio Ramos, capitán del Real Madrid, publicó un mensaje en sus canales oficiales de las redes asumiendo la responsabilidad que tiene la plantilla por la crisis que vive el conjunto madridista y que le ha costado el puesto de entrenador a Julen Lopetegui.

"Somos conscientes y nos sentimos responsables de esta situación. Pero no es momento de hablar, es momento de actuar. El primer paso empieza hoy. Hala Madrid", escribió Ramos junto a una imagen del viaje a Melilla.

We’re aware and feel responsible for this situation. But this is no time to talk, it’s time to act. Today’s the first step #HalaMadrid pic.twitter.com/SUB59Ot8nT