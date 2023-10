Nadal se retira del Masters 1.000 de París y Djokovic es número uno

Rafael Nadal aceptaba con resignación la novena vez que esta temporada se ve obligado de ausentarse de un torneo del calendario ATP. "He estado un tiempo fuera de la competición y los últimos días he notado algo en el abdominal cuando savaba. Lo he hablado con el doctor y me ha recomendado no jugar. Me sentía mejor de lo que esperaba en cuanto a mi nivel de tenis".

Así explicaba el tenista balear su percance físico en un torneo donde ya tuvo que abandonar en la última edición, esa vez por la rodilla, antes de saltar a disputar los cuartos con el serbio Filip Krajinovic. Con posterioridad, acudió lesionado a la cita de maestros de Londres donde jugó un partido ante David Goffin antes de dar por finalizada la temporada.

El abandono de Nadal sitúa automáticamente a Novak Djokovic como nuevo número 1 mundial a partir del próximo lunes. La última vez que el serbio había liderado las listas ATP fue el 6 de noviembre de 2016.

Ese recuerdo pesa y mucho en el campeón de 17 grandes, que piensa en llegar sano al próximo Open de Australia.